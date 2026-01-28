O Uberabinha já conhece o cenário que terá pela frente no Campeonato Mineiro Sub-20 de 2026, que tem início marcado para o dia 21 de março. Inserido no Grupo B, o clube juiz-forano enfrentará equipes dos Grupos A e C, conforme o regulamento da competição, que não prevê confrontos entre times da mesma chave na fase classificatória.

Entre os adversários estão dois dos principais protagonistas do futebol de base do país, o Cruzeiro, atual campeão mineiro Sub-20 e da Copinha, e o Atlético Mineiro, presença constante nas fases decisivas das competições estaduais e nacionais.

A edição de 2026 contará com uma alteração na lista de participantes. Após uma boa campanha em 2025, quando chegou ao Octogonal Final, o Uberaba Sport Club optou por não disputar a competição neste ano. Com a desistência, o Minas Boca, que terminou a Segunda Divisão na 4ª colocação, herdou a vaga e vai disputar a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro Sub-20.

Formato da primeira fase

A fase classificatória contará com 15 clubes, divididos em três grupos (A, B e C), com cinco equipes em cada. O modelo estabelece:

Confrontos em turno único contra equipes dos outros dois grupos.

Ausência de jogos entre clubes da mesma chave.

Dez partidas por equipe, sendo cinco como mandante e cinco como visitante.

Ao final dessa etapa, avançam ao Octogonal Final os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados na classificação geral, totalizando oito equipes classificadas.

Octogonal, mata-mata e Troféu Inconfidência

No Octogonal, os oito classificados se enfrentam em turno único, com sete jogos para cada clube. Os quatro melhores avançam às semifinais, disputadas em ida e volta. A decisão do título também ocorre em dois jogos, com mando da segunda partida para a equipe de melhor campanha no octogonal.

Os times que terminarem entre a 5ª e a 8ª colocação do Octogonal disputam o Troféu Inconfidência, seguindo o mesmo formato das fases semifinal e final.

Disputa contra o rebaixamento

As equipes que ficarem entre a 10ª e a 15ª posição na classificação geral disputarão o Hexagonal do Rebaixamento. Nessa fase, os seis clubes se enfrentam em turno único, com cinco partidas para cada equipe. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a 2ª Divisão em 2027.

Uberabinha no Grupo B

O Uberabinha integra o Grupo B, ao lado de:

América (Belo Horizonte)

Athletic (São João del Rei)

Villa Real (Machado)

Minas Boca (Belo Horizonte)

Adversários do Grupo A

Cruzeiro (Belo Horizonte)

Bonfim (São João del Rei)

Coimbra (Contagem)

Itabirito (Itabirito)

Social (Coronel Fabriciano)

Adversários do Grupo C

Atlético Mineiro (Belo Horizonte)

Boston City (Manhuaçu)

Inter de Minas (Itaúna)

Betim (Betim)

Nacional de Muriaé (Muriaé)

Novo formato corrige distorções de 2025

O modelo adotado em 2026 busca corrigir distorções registradas na edição anterior da competição. Em 2025, a classificação geral apresentou incoerências entre pontuação e colocação final. Um exemplo foi o Esporte Clube Villa Real, que terminou na 9ª posição com apenas quatro pontos, à frente de equipes com campanhas superiores, como:

10º Associação Desportiva Internacional de Minas – 17 pontos.

11º Betim Futebol – 15 pontos.

12º Itabirito Futebol Clube SAF – 12 pontos.

13º Esporte Clube Mamoré – 7 pontos (que acabou rebaixado).

Com a reformulação, a Federação Mineira de Futebol pretende garantir maior equilíbrio e justiça esportiva, fazendo com que o desempenho em campo tenha reflexo mais fiel na tabela.

A partir de 2027, o Campeonato Mineiro Sub-20 passará a contar com 16 clubes na Primeira Divisão, consolidando o novo formato como padrão para as competições de base em Minas Gerais.

