O Uberabinha já conhece o cenário que terá pela frente no Campeonato Mineiro Sub-20 de 2026, que tem início marcado para o dia 21 de março. Inserido no Grupo B, o clube juiz-forano enfrentará equipes dos Grupos A e C, conforme o regulamento da competição, que não prevê confrontos entre times da mesma chave na fase classificatória.
Entre os adversários estão dois dos principais protagonistas do futebol de base do país, o Cruzeiro, atual campeão mineiro Sub-20 e da Copinha, e o Atlético Mineiro, presença constante nas fases decisivas das competições estaduais e nacionais.
A edição de 2026 contará com uma alteração na lista de participantes. Após uma boa campanha em 2025, quando chegou ao Octogonal Final, o Uberaba Sport Club optou por não disputar a competição neste ano. Com a desistência, o Minas Boca, que terminou a Segunda Divisão na 4ª colocação, herdou a vaga e vai disputar a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro Sub-20.
Formato da primeira fase
A fase classificatória contará com 15 clubes, divididos em três grupos (A, B e C), com cinco equipes em cada. O modelo estabelece:
- Confrontos em turno único contra equipes dos outros dois grupos.
- Ausência de jogos entre clubes da mesma chave.
- Dez partidas por equipe, sendo cinco como mandante e cinco como visitante.
Ao final dessa etapa, avançam ao Octogonal Final os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados na classificação geral, totalizando oito equipes classificadas.
Octogonal, mata-mata e Troféu Inconfidência
No Octogonal, os oito classificados se enfrentam em turno único, com sete jogos para cada clube. Os quatro melhores avançam às semifinais, disputadas em ida e volta. A decisão do título também ocorre em dois jogos, com mando da segunda partida para a equipe de melhor campanha no octogonal.
Os times que terminarem entre a 5ª e a 8ª colocação do Octogonal disputam o Troféu Inconfidência, seguindo o mesmo formato das fases semifinal e final.
Disputa contra o rebaixamento
As equipes que ficarem entre a 10ª e a 15ª posição na classificação geral disputarão o Hexagonal do Rebaixamento. Nessa fase, os seis clubes se enfrentam em turno único, com cinco partidas para cada equipe. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a 2ª Divisão em 2027.
Uberabinha no Grupo B
O Uberabinha integra o Grupo B, ao lado de:
- América (Belo Horizonte)
- Athletic (São João del Rei)
- Villa Real (Machado)
- Minas Boca (Belo Horizonte)
Adversários do Grupo A
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Bonfim (São João del Rei)
- Coimbra (Contagem)
- Itabirito (Itabirito)
- Social (Coronel Fabriciano)
Adversários do Grupo C
- Atlético Mineiro (Belo Horizonte)
- Boston City (Manhuaçu)
- Inter de Minas (Itaúna)
- Betim (Betim)
- Nacional de Muriaé (Muriaé)
Novo formato corrige distorções de 2025
O modelo adotado em 2026 busca corrigir distorções registradas na edição anterior da competição. Em 2025, a classificação geral apresentou incoerências entre pontuação e colocação final. Um exemplo foi o Esporte Clube Villa Real, que terminou na 9ª posição com apenas quatro pontos, à frente de equipes com campanhas superiores, como:
- 10º Associação Desportiva Internacional de Minas – 17 pontos.
- 11º Betim Futebol – 15 pontos.
- 12º Itabirito Futebol Clube SAF – 12 pontos.
- 13º Esporte Clube Mamoré – 7 pontos (que acabou rebaixado).
Com a reformulação, a Federação Mineira de Futebol pretende garantir maior equilíbrio e justiça esportiva, fazendo com que o desempenho em campo tenha reflexo mais fiel na tabela.
A partir de 2027, o Campeonato Mineiro Sub-20 passará a contar com 16 clubes na Primeira Divisão, consolidando o novo formato como padrão para as competições de base em Minas Gerais.