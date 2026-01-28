(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo informou ao Flamengo que só liberará Marcos Antônio por 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões).

Em reais, esta seria a maior venda da história do clube. Atualmente, a maior negociação é a de Lucas Moura para o PSG, em 2012, por cerca de 40 milhões de euros (R$ 108 milhões, na cotação da época).

A pedida foi passada pelo executivo tricolor Rui Costa, em um encontro com o diretor do Fla, José Boto, em um hotel nesta quarta-feira.

Este foi o segundo 'round' de conversas pelo jogador. Como o UOL mostrou há duas semanas, o Rui já havia fechado a porta para uma saída, o que chegou a afetar as negociações, antes avançadas, pelo volante Allan, do Rubro-Negro.

A postura do clube do Morumbis se mantém a mesma: não quer negociar pelo atleta, o qual considera como 'pilar absoluto' do atual elenco.

A palavra à reportagem, ainda, é que Rui Costa comparou Marcos Antônio a Kaio Jorge, do Cruzeiro, em grau de importância para o clube. O Flamengo fez três ofertas pelo atacante da Raposa, ambas recusadas pela diretoria mineira.