Os confrontos, mandos de campos e chaveamento das primeiras três fases da Copa do Brasil 2026 foram definidos por sorteio nesta quarta-feira (28), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O torneio reunirá ao todo 126 times, sendo que apenas 28 deles começam a competir na primeira fase, a partir de 18 de fevereiro.

A edição deste ano, com 34 times a mais que na edição do ano passado, distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores (campeão e vice) e terá nove fases eliminatórias, as primeira quatro com jogos únicos. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entrarão na disputa na quinta etapa da Copa do Brasil início dos jogos de ida e volta -, programada para o final de abril.

Os 14 duelos da primeira fase serão entre os times com menos pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC), elaborado pela CBF. Os times classificados se juntarão a outros 74 clubes que disputarão a segunda etapa, totalizando 88 equipes. A terceira etapa reunirá os 44 classificados na etapa anterior e também os campeões da Copa Verde (Paysandu), Copa Nordeste (o vice-campeão Confiança herdou a vaga do Bahia, vencedor), Série C (Ponte Preta) e Série D.

A quarta fase está prevista para os dias 18 19 de março, com os 24 classificados na etapa anterior. Na quinta etapa da Copa do Brasil, entram na competição os 20 clubes da Série A: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense. A elite do futebol nacional se junta aos 14 classificados na quarta etapa. As partidas únicas serão nos dias 22 e 23 de abril (jogos de ida) e 13 e 14 de maio (volta).

A partir das oitavas de final, com exceção da decisão do título, os mandos de campos serão definidos por sorteio. O calendário prevê a disputa das oitavas em 1º e 2 de agosto (jogos de ida), e 5 e 6 de agosto (volta). As quartas ocorrerão em 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta). Já as semifinais estão programadas para 1º e 8 de novembro. A decisão do título da Copa do Brasil 2026, em 6 de dezembro, será realizada em estádio a ser definido pela CBF, com no mínimo 30 dias de antecedência.

Confira a lista de jogos, com os times mandantes de campo sempre à esquerda.

Primeira fase dias 18 e 19 de fevereiro

Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS

Ivinhema-MS x Independente-AP

Baré-RR x Madureira-RJ

Gama-DF x Monte Roraima-RR

Galvez-AC x Guaporé-RO

Vasco-AC x Velo Clube-SP

Araguaína-TO x Primavera-SP

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES

Betim-MG x Piauí

América de Propriá-SE x Tirol-CE

Santa Catarina x IAPE-MA

Porto-BA x Serra Branca-PB

Maguary-PE x Laguna-RN

Primavera-MT x Bragantino-PA

Segunda fase 25 e 26 de fevereiro, e 4 e 5 de março

Grupo 15 - Atlético-MG x América de Propriá-SE ou Tirol-CE

Grupo 16 - Ivinhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda

Grupo 17 - América-RN x Grêmio Sampaio-RR

Grupo 18 - Anápolis-GO x Cianorte-PR

Grupo 19 - Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva Ferroviária-ES x Sport

Grupo 20 - Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal

Grupo 21 - Rio Branco-ES x Athletic-MG

Grupo 22 - Manauara-AM x Itabaiana-SE

Grupo 23 - Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN

Grupo 24 - Castanhal-PA x Guarani

Grupo 25 - Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE

Grupo 26 - Ceilândia-DF x Jacuipense-BA

Grupo 27 - Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá

Grupo 28 - Novorizontino x Nacional-AM

Grupo 29 - Mixto-MT x Botafogo-PB

Grupo 30 - São Luiz-RS x Maranhão

Grupo 31 - Ceará x Araguaína-RO ou Primavera-SP

Grupo 32 - Joinville x CSA

Grupo 33 - São Bernardo FC-SP x Atlético-BA

Grupo 34 - ASA-AL x Operário-MS

Grupo 35 - Velo Clube-SP ou Vasco-AC x Vila Nova

Grupo 36 - Tombense-MG x Oratório-AP

Grupo 37 - Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS

Grupo 38 - Operário VG-MT x Gazin de Porto Velho-RO

Grupo 39 - Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA

Grupo 40 - Retrô x Uberlândia-MG

Grupo 41 - Boavista-RJ x Maringá-PR

Grupo 42 - Trem-AP x Fluminense-PI

Grupo 43 - Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás

Grupo 44 - Baré-RR ou Madureira x ABC

Grupo 45 - Águia de Marabá-PA x Independência-AC

Grupo 46 - Tuna Luso-PA x Tocantinópolis

Grupo 47 - Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO

Grupo 48 - Londrina x Penedense-AL

Grupo 49 - Capital-TO x Manaus

Grupo 50 - Juazeirense-BA x Capital-DF

Grupo 51 - Betim-MG ou Piauí x Operário-PR

Grupo 52 - Imperatriz-MA x Amazonas

Grupo 53 - Figueirense x Azuriz-PR

Grupo 54 - Santa Cruz x Sousa-PB

Grupo 55 - CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB

Grupo 56 - Avaí x Porto Vitória-ES

Grupo 57 - Portuguesa x Altos-PI

Grupo 58 - Portuguesa-RJ x Maracanã-CE

Terceira fase 11 e 12 de março

Grupo 59 - Barra-SC x vencedor do grupo 15

Grupo 60 - vencedor do grupo 16 x vencedor do grupo 17

Grupo 61 - vencedor do grupo 19 x vencedor do grupo 18

Grupo 62 - vencedor do grupo 21 x vencedor do grupo 20

Grupo 63 - vencedor do grupo 22 x vencedor do grupo 23

Grupo 64 - vencedor do grupo 24 x vencedor do grupo 25

Grupo 65 - vencedor do grupo 27 x vencedor do grupo 26

Grupo 66 - vencedor do grupo 29 x vencedor do grupo 28

Grupo 67 - vencedor do grupo 30 x vencedor do grupo 31

Grupo 68 - vencedor do grupo 32 x vencedor do grupo 33

Grupo 69 - vencedor do grupo 35 x vencedor do grupo 34

Grupo 70 - Confiança x vencedor do grupo 36

Grupo 71 - Ponte Preta x vencedor do grupo 37

Grupo 72 - vencedor do grupo 38 x vencedor do grupo 39

Grupo 73 - vencedor do grupo 41 x vencedor do grupo 40

Grupo 74 - vencedor do grupo 43 x vencedor do grupo 42

Grupo 75 - vencedor do grupo 44 x vencedor do grupo 45

Grupo 76 - vencedor do grupo 46 x vencedor do grupo 47

Grupo 77 - vencedor do grupo 49 x vencedor do grupo 48

Grupo 78 - vencedor do grupo 51 x vencedor do grupo 50

Grupo 79 - vencedor do grupo 52 x vencedor do grupo 53

Grupo 80 - vencedor do grupo 54 x vencedor do grupo 55

Grupo 81 - vencedor do grupo 57 x vencedor do grupo 56

Grupo 82 - Paysandu x vencedor do grupo 58

