(UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Grêmio nesta quarta-feira (28) por 2 a 1, no Maracanã, em duelo válido pela 1ª rodada do Brasileiro.

Nonato e Lucho Acosta fizeram os gols da vitória do Flu. Carlos Vinícius descontou para o time gaúcho.

O Fluminense chegou a 13 vitórias seguidas como mandante. O Tricolor empilhou vitórias em sequência em casa desde que bateu o Botafogo por 2 a 0 no dia 28 de setembro, em partida pela 25ª rodada do Brasileirão do ano passado.

A maior sequência seguida de vitórias do Flu como mandante é de 16 partidas. A marca aconteceu há mais de 80 anos, entre as temporadas de 1941 e 1942.

Com a vitória desta quarta-feira (28), o Flu começa bem o Brasileirão ocupando a vice-liderança da tabela. Já o Grêmio dá o pontapé inicial no campeonato na 16ª colocação.

O Fluminense volta a campo no domingo, quando enfrenta o Botafogo fora de casa pela 5ª rodada do Carioca. Pelo Brasileirão, o Flu visita o Bahia pela 2ª rodada no dia 5 de fevereiro.

O Grêmio recebe o Juventude em casa no sábado pela 6ª rodada do Gauchão. Pelo Brasileirão, o Tricolor dos Pampas volta a campo no dia 4 de fevereiro, quando recebe o Botafogo pela 2ª rodada.

ANCELOTTI NO MARACA

Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti esteve no Maracanã. O italiano acompanhou ao duelo entre os tricolores das tribunas do estádio.

A seleção brasileira fará dois amistosos em março, contra França e Croácia, antes da Copa do Mundo, que começa em junho. Ainda não há definição de quando Ancelotti fará o anúncio de convocados para essas partidas.

GOLS E DESTAQUES

Jogo morno. O 1º tempo do duelo entre Fluminense e Grêmio foi fraco tecnicamente. O Flu até criou mais, com cinco chutes a gol, mas apenas um no alvo, enquanto o Grêmio fez quatro finalizações, todas para fora.

Fala, jogador! Na saída para o intervalo, Nonato, do Fluminense, foi questionado a respeito da pouca efetividade do time, apesar do domínio maior dos cariocas na primeira etapa.

Jogo desse nível é sempre um detalhe que decide o jogo. A gente está pecando no último passe, na própria finalização mesmo. Vamos ouvir o que o Zubeldía tem para falar para tentar consolidar esse bom 1º tempo. Nonato, meia do Fluminense, à Cazé TV

1 x 0: Nonato abriu o placar para o Flu no Maracanã logo no primeiro minuto da segunda etapa. John Kennedy recebeu sobra na grande área, fez o pivô e rolou para Renê bater para o gol. Weverton fez boa defesa mas a bola sobrou para Nonato só empurrar para o fundo do gol.

De olho no JK. Aos 6 minutos do 2º tempo, John Kennedy começa a mancar em campo e preocupa a torcida do Flu.

Weverton vai salvando! O Flu voltou do intervalo a 1000 por hora e, além de abrir o placar, só não ampliou a vantagem nos minutos seguintes pois o goleiro do Grêmio fez ao menos duas grandes defesas mantendo o Imortal vivo na partida.

2 x 0: Foi só falar... O Flu chegou ao segundo gol aos 13 minutos do 2º tempo após jogada ensaiada em cobrança de escanteio. René cobrou o corner rasteiro na direção da entrada da área e Lucho Acosta chegou batendo de primeira na bochecha da rede. Dessa vez não deu para o Weverton.

2 x 1: Aos 29 minutos do 2º tempo, Pavón lançou na área, Gustavo Martins deu uma "casquinha" na bola, que sobrou para Carlos Vinícius finalizar no alto e tirar o 0 do placar para o Grêmio.

Mandou na Lua! Após bate e rebate na área do Fluminense na reta final da partida, a bola sobrou para Gustavo Martins na pequena área e o zagueirão bateu muito por cima do gol de Fábio. A chance do empate gremista foi para o espaço!

FLUMINENSE

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jammes, Freytes, Renê; Martinelli, Nonato (Bernal), Lucho Acosta (Ganso); Serna (Savarino), Canobbio (Moreno), John Kennedy (Everaldo). T.: Luis Zubeldía.

GRÊMIO

Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi (Willian), Arthur, Edenilson, Tetê (Enamorado); Amuzu (Pavón), Carlos Vinícius (André Henrique). T.: Luís Castro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)Cartões amarelos: Nonato (FLU); Dodi e André Henrique (GRE)

Gols: Nonato (FLU), 1' do 2º tempo (1-0); Lucho Acosta (FLU), 13' do 2º tempo (2-0); Carlos Vinícius (GRE), 29' do 2º tempo (2-1)