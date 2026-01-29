RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a uma crise política sem precedentes e mal no Campeonato Paulista, o São Paulo venceu de virada o atual campeão Flamengo por 2 a 1, no Morumbis (SP), na estreia no Brasileirão, e amenizou um pouco o clima pesado no clube. Plata fez para o Rubro-Negro e Luciano e Danielzinho aplicaram a remontada para o Tricolor.

Provocação? Plata imita Bellingham em comemoração ? Após fazer seu gol pelo Flamengo, Plata comemorou imitando Bellingham, do Real Madrid, com um gesto com as mãos como se estivesse simulando viradas de copos de bebida. Ano passado, parte da torcida rubro-negra reclamou da vida noturna do equatoriano.

Luciano carrasco do Flamengo ? Luciano fez seu oitavo gol sobre o Flamengo. O Rubro-Negro é a maior vítima da carreira do atacante.

O primeiro de Danielzinho ? Ex-Mirassol, Danielzinho fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo.

Rafinha na área ? Ex-jogador de São Paulo e Flamengo, Rafinha esteve em sua primeira partida já no cargo de gerente de futebol do Tricolor.

Paquetá chega nesta quinta-feira (29) ? Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o meia Lucas Paquetá ? que estava no West Ham, da Inglaterra ? desembarca no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, por volta das 10h40, para assinar contrato por cinco anos com o Flamengo.

São Paulo vira a chave para o Paulistão e tenta se afastar do Z4 ? Agora o São Paulo vira o foco para o Campeonato Paulista, onde neste sábado recebe o Santos, no Morumbi. Uma vitória é crucial para se afastar da zona de rebaixamento, onde é o primeiro fora.

Flamengo já tem decisão pela frente ? O Rubro-Negro, por sua vez, decide neste domingo a Supercopa Rei, contra o Corinthians, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O JOGO

O Flamengo começou tentando manter o controle do jogo. Com Carrascal centralizado como meia e um trio de ataque formado por Cebolinha, Plata e Pedro, o Rubro-Negro tomou as ações e criou chances. O São Paulo, por sua vez, reagiu ao longo do primeiro tempo e equilibrou a partida, também tendo chance de abrir o placar. A partida que iniciou animada foi perdendo fôlego e terminou a etapa inicial mais monótona.

No segundo tempo, porém, as equipes voltaram buscando o gol e o jogo voltou a ficar atrativo. O Flamengo abriu o placar cedo, mas com 25 minutos o São Paulo virou, mesmo com o Rubro-Negro tendo colocado Arrascaeta e Jorginho, dois de seus principais jogadores e que faziam suas estreias na temporada. Destaque negativo para o sistema defensivo do Fla, que falhou nos dois gols. Em seguida o duelo ficou franco, mas o Tricolor conseguiu manter o resultando, amenizando um pouco o clima no Morumbis.

GOLS E LANCES

Carrascal perde grande oportunidade ? Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, Everton Cebolinha deu um lindo passe açucarado para Carrascal, que saiu livre, de frente para o goleiro Rafael, mas pegou mal na bola e chutou para fora.

Bola passa raspando a trave ? O São Paulo deu o troco seis minutos depois, quando Luciano recebeu dentro da área, cortou para dentro e chutou. A bola desviou no zagueiro do Flamengo, enganou o goleiro Rossi, mas passou raspando a trave para fora.

Gol de futevôlei do Flamengo ? O Flamengo abriu o placar aos 8 minutos do segundo com um recurso típico do futevôlei aplicado por Pedro. Ele recebeu na área e, de peito, deu uma linda assistência para Plata, que concluiu de pé esquerdo para o fundo da rede.

Luciano empata para o São Paulo ? O Tricolor não se entregou na partida e chegou ao empate ao 16, quando após cruzamento da esquerda, Léo Pereira subiu para cortar, não achou nada e Luciano, entre ele e Alex Sandro, achou o tempo de bola certo e deu uma cabeçada deslocando Rossi.

Virada tricolor ? O São Paulo virou aos 25 em nova falha da zaga rubro-negra. Desta vez quando Erick Pulgar rebateu mal e acabou ajeitando para Danielzinho, que chutou cruzado e fez o 2 a 1 para os donos da casa.

SÃO PAULO

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia) e Enzo Díaz; Luciano (Lucas Moura) e Calleri (Tapia). T.: Hernán Crespo.

FLAMENGO

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Carrascal (Bruno Henrique); Plata, Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Arrascaeta). T.: Filipe Luís.

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)Cartões amarelos: Nenhum

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Plata, aos 8 minutos do segundo tempo (FLA); Luciano, aos 16 minutos do segundo tempo (SAO); Danielzinho, aos 25 minutos do segundo tempo (SAO)