(UOL/FOLHAPRESS) - Campeã do Australian Open em 2023 e 2024 e vice no ano passado, Aryna Sabalenka disputará a final em Melbourne mais uma vez em 2026. A bielorrussa, atual número 1 do mundo, garantiu seu retorno ao sábado decisivo ao derrotar, nesta quinta-feira, a ucraniana Elina Svitolina (31 anos, #12 do mundo), por 6/2 e 6/3.

Sabalenka impôs seu jogo agressivo desde os primeiros games e não foi ameaçada em momento algum por Svitolina. A jovem de 27 anos buscará seu quinto troféu em um torneio do Grand Slam. Além dos triunfos em Melbourne, ela tem no currículo as conquistas do US Open de 2024 e 2025.

Sua adversária na final - sua oitava final em um torneio do Grand Slam - sairá do jogo entre a cazaque Elena Rybakina (#5) e a americana Jessica Pegula (#6). Se Rybakina avançar, será uma reedição da final do Australian Open de 2023, quando Sabalenka levou a melhor por 4/6, 6/3 e 6/4. Em 2024, Aryna bateu a chinesa Qinwen Zheng na decisão por 6/3 e 6/2. No ano passado, a americana Madison Keys interrompeu o reinado da bielorrussa ao fazer 6/3, 2/6 e 7/5 para conquistar seu primeiro título em um slam.

COMO ACONTECEU

Sabalenka precisou salvar dois break points no primeiro game, mas logo ficou claro que a bielorrussa mandaria o jogo do fundo de quadra. Agressiva desde as devoluções, a número 1 do mundo pressionou Svitolina o tempo inteiro, somando uma quebra de saque no quarto game e outra no oitavo, o que foi o bastante para fechar a parcial por 6/2.

O segundo set começou com Svitolina uma quebra à frente, mas a vantagem durou pouco. Sabalenka devolveu a quebra no quarto game e abriu 4/2 ao converter outro break point no sexto. A ucraniana tentou de tudo. Curtinhas, subidas à rede e paralelas mais agressivas, mas nada funcionava consistentemente. Svitolina ainda teve uma chance para igualar o placar no sétimo game, mas Sabalenka se salvou com uma bola vencedora e, pouco depois, abriu 5/2.