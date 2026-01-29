(UOL/FOLHAPRESS) - Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski lideravam por 3/1 o terceiro set de sua semifinal no Australian Open, mas cederam a virada ao time formado pela sérvia Aleksandra Krunic e a cazaque Anna Danilina e acabaram fora da decisão do torneio. O jogo teve parciais de 7/6(2), 3/6 e 6/4.

Stefani tentava alcançar uma final de slam pela primeira vez na carreira em uma chave de duplas femininas. Nas mistas, a paulista foi campeã do Australian Open de 2023 ao lado do gaúcho Rafael Matos e vice-campeã de Wimbledon, no ano passado, em parceria com o britânico Joe Salisbury.

Para Dabrowski, que já tem dois títulos da modalidade no currículo (US Open em 2023 e 2025), seria a quinta final de slam e a primeira na Austrália. A canadense esteve nas finais em Wimbledon em 2019 e 2024, mas saiu derrotada de ambas. Em duplas mistas, Dabrowski tem mais dois troféus: Roland Garros em 2017 e Australian Open em 2018.

As adversárias de Danilina e Krunic na final sairão do jogo entre a belga Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang e a parceria formada pela japonesa Ena Shibahara e a russa Vera Zvonareva.

COMO ACONTECEU

A primeira quebra do jogo veio no sexto game, no saque da brasileira, quando Danilina encaixou uma ótima devolução e forçou um erro de Stefani. Danilina Krunic tiveram três set points - um no saque de Dabrowski e dois com Danilina no serviço - mas não conseguiram converter. Quando a cazaque mandou uma esquerda na rede, perdeu seu saque. Stefani confirmou o seu serviço na sequência, deixando o placar em 5/5.

O jogo mudou, e Stefani e Dabrowski tiveram mais duas chances de quebra no 11º game, mas Danilina sacou bem e salvou seu game. A decisão foi para o tie-break, e cazaque e sérvia começaram melhor, abrindo 3/0, com dois mini-breaks. Na virada de lado, a vantagem de Danilina e Krunic era de 5/1. Pouco depois, um ace de Krunic definiu o set: 7/6(2).

O segundo set começou com as sacadoras levando ampla vantagem, e não houve break points até o sétimo game. No oitavo, Krunic errou duas direitas, e uma ótima devolução de Stefani deixou o placar em 0/40. Quando Danilina errou um voleio, brasileira e canadense abriram 5/3. Dabrowski, então, confirmou o serviço fazer 6/3 e igualar o jogo em 1 set a 1.

O momento seguiu favorável a Stefani e Dabrowski, que quebraram o saque de Krunic no primeiro game do set decisivo. A parceria abriu 3/1, mas perdeu a dianteira quando Danilina fez uma sequência de belas jogadas e quebrou o saque de Dabrowski. Pouco depois, a cazaque e a sérvia lideravam por 4/3. Danilina seguiu em grande forma e foi protagonista de mais um par de belos pontos. Stefani, então, precisou sacar em 15/40 no oitavo game. Após perderem o primeiro break point, cazaque e sérvia conseguiram a quebra graças a um voleio vencedor de Krunic.

Bastava, então, a sérvia confirmar seu saque para fechar o jogo, mas não foi simples. Um belo voleio da brasileira deixou o game em 15/30, e uma esquerda de Krunic para fora deu dois break points para Stefani e Dabrowski. Danilina salvou o primeiro com um bom voleio, mas Krunic errou uma direita e perdeu o saque. Dabrowski foi para o saque com 4/5 no placar, mas Krunic se recuperou rápido das falhas. Fez duas bolas vencedoras para abrir o game e disparou outra ótima direita que forçou um erro da canadense e conquistou três match points (0/40). Logo no primeiro deles, após um rali dramático, Krunic fez outra direita vencedora e definiu o jogo.