SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo foi derrotado pelo São Paulo na estreia do Brasileiro, na última quarta-feira (28), no Morumbis. O revés ligou um sinal de alerta para Filipe Luís, com relação ao sistema defensivo.

Se o 2025 foi sólido, com pouquíssimos gols sofridos, a meta rubro-negra tem sido vazada constantemente em 2026. O Rubro-Negro já concedeu 20% do número do ano passado.

"Erros acontecem. Somos uma equipe altamente qualificada, jogadores com muita qualidade e nível. E que costumam errar pouco. Aconteceram erros nos últimos jogos que acabaram em gols. Isso temos que tentar evitar, corrigir e treinar para voltar ao caminho das vitórias. É um grupo que está acostumado a ganhar. Vamos ter que levantar rápido para recuperar a confiança e jogar bem a final", disse ored

DEFESA EM BAIXA

O clube carioca já sofreu dez gols em 2025. Quase a metade (4) veio quando o Flamengo já tinha abandonado o planejamento do sub-20 e lançado os titulares.

Todos os quatro mencionados foram em falhas defensivas. Léo Ortiz e Emerson Royal erraram no clássico contra o Fluminense, enquanto Léo Pereira e Pulgar deixaram a desejar diante do São Paulo.

Com o sub-20, o Flamengo foi vazado em todos os jogos. Perdeu por 2 a 1 para o Bangu, empatou com a Portuguesa-RJ e foi amassado pelo Volta Redonda: 3 a 0.

O Rubro-Negro só não sofreu gols contra o Vasco, quando venceu por 1 a 0. Foi a única vitória da equipe no Campeonato Carioca, até o momento.

Em 2025, o Flamengo sofreu apenas 49 gols em 75 jogos, média de 0.65 por partida. Nesses primeiros seis compromissos de 2026, o Rubro-Negro foi vazado dez vezes, que dá média de 1.6 por jogo.

E A SUPERCOPA?

Essa é a grande incógnita para o Flamengo. Em um jogo único e decisivo, a margem para os erros apresentados nas primeiras partidas é ainda menor.

Se quiser sair com o título, Filipe Luís precisará reorganizar o sistema defensivo rubro-negro. O jogo contra o Corinthians será disputado no domingo, às 16h, em Brasília.