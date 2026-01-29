SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo atingiu uma marca negativa nesta quarta-feira (28), com a derrota para o São Paulo, na estreia no Brasileiro. Foi a primeira vez que a equipe perdeu duas seguidas com Filipe Luís.

O treinador acumula 92 jogos desde que chegou ao Flamengo. São apenas 12 derrotas e, até esta quarta-feira (28), não tinha perdido de maneira consecutiva.

"Não ter tido duas derrotas seguidas na temporada passada demonstra o difícil que foi fazer o que fizemos. É sempre muito complicado ganhar e voltar a ganhar. É o que queremos. Continuar ganhando e vencendo. Gosto de ser muito frio nessa situação e analisar o que aconteceu, o que poderíamos ter feito melhor. Corrigir os erros e potencializar os acertos. É claro que a derrota todos sentem, mas é importante ter confiança, lutar, ser humilde o suficiente para se esforçar ao máximo e poder vencer", disse Filipe Luís.

Fora o São Paulo, ele também perdeu para Fortaleza, Bahia, Estudiantes, Atlético-MG, Bayern de Munique, Cruzeiro e Central Córdoba. O grande algoz é o Fluminense, que aplicou três derrotas no Flamengo de Filipe Luís.

Além dos números apresentados, Filipe Luís tem 58 vitórias e 22 empates pelo Rubro-Negro. Marca expressiva que veio com títulos.

Neste domingo, o comandante terá a chance de conquistar mais um. Ele já ganhou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

Em busca do bicampeonato, Filipe Luís estará no banco de reservas da partida contra o Corinthians, neste domingo. A bola rola às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília.