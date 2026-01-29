SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os pedidos por reforços do técnico Dorival Júnior esbarram diretamente no desafio financeiro do Corinthians de enxugar a folha salarial para a temporada.

SEM CUSTO TAMBÉM TEM CUSTO

Um dos principais desafios do executivo de futebol Marcelo Paz é trabalhar com uma folha salarial inferior a R$ 30 milhões. Na prática, isso representa a necessidade de reduzir em cerca de R$ 6 milhões o orçamento do futebol em relação ao encerramento da última temporada.

Nesse cenário, o desafio vai além de contratar atletas em operações sem custos de transferência. A prioridade do clube é não elevar o orçamento.

Isso faz com que até negociações por troca, empréstimo ou jogadores livres no mercado também esbarrem em um limite salarial rígido. Assim, ampliar o elenco passa a conflitar diretamente com o objetivo financeiro de redução da folha.

A reportagem apurou que, mesmo com a saída de seis jogadores desde o início do ano, o impacto na folha foi pequeno. Isso ocorre porque o Corinthians ainda arca, de forma parcial ou integral, com os salários de atletas que deixaram o clube, como Félix Torres, nesta quinta-feira (29) no Internacional, e Ryan, emprestado ao Fortaleza.

Ainda assim, Dorival Júnior segue defendendo a necessidade de reforçar o grupo, o que implicaria em aumento do orçamento, independentemente de eventuais negociações sem custos de aquisição.

Precisamos incorporar jogadores, porque perdemos seis ou sete e, para quem já carecia de algumas peças, ficamos mais expostos.Dorival, após a derrota para o Bahia, pelo Brasileiro

DORIVAL QUER DAR FÔLEGO AO ELENCO

O treinador entende que o Corinthians possui uma base de qualidade, mas demonstra preocupação com possíveis perdas ao longo da temporada ? cenário vivido pelo clube em boa parte do ano passado.

A intenção de Dorival é suprir carências pontuais e fomentar disputas internas por posição, especialmente pensando em um calendário desgastante.

Para você ter um elenco capaz de responder em todas as competições e, principalmente, em um campeonato de longa duração, precisamos ter essa consciência. Precisamos de jogadores que se complementem, de uma briga constante por posição e de atletas que mantenham o nível de quem joga ora quarta, ora domingo. Precisamos de mais disputa na equipe.Dorival Júnior

Segundo apurou o UOL, Dorival deseja a chegada de mais um lateral-esquerdo, dois volantes, um meia e dois atacantes para fechar o elenco. Kaio César deve ser oficializado nos próximos dias e suprir a carência por um atacante de velocidade pelos lados do campo, identificada pela comissão técnica.

CONFLITO COM AS FINANÇAS

Desde o ano passado, o presidente Osmar Stábile assumiu um compromisso com o departamento financeiro de seguir rigorosamente o plano orçamentário traçado para a temporada.

O dirigente tem levado em consideração as orientações do comitê de reestruturação financeira criado pelo clube, que ganhou peso nas decisões estratégicas.

Esse grupo, por exemplo, foi determinante para que o presidente não aprovasse um acordo que previa o pagamento de R$ 1 milhão ao São Paulo pelo empréstimo do volante Alisson.

O episódio, inclusive, gerou atrito interno no clube, já que o departamento de futebol tratava o negócio nos bastidores como fechado antes mesmo da aprovação presidencial.