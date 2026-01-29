SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá, contratado por 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões na cotação atual, é maior valor pago em uma transferência da história do futebol brasileiro. Seria, também, a maior contratação da história de Lyon, Olympique de Marselha, Borussia Dortmund e Porto, três campeões da Liga dos Campeões.

VALORES HISTÓRICOS POR PAQUETÁ

Itália: mesmo com gigantes como Inter de Milão, Milan e Juventus, a compra de Paquetá ficaria entre as 20 maiores em todos os clubes. O Milan só tem uma transação maior.

Portugal: seria a maior compra da história do Porto e ocupa a segunda posição na lista do Benfica, atrás apenas do argentino Enzo Fernández.

Alemanha: além do Borussia Dortmund, o Bayern de Munique também foi analisado. Paquetá ficaria em 10º no ranking do time de Munique, atrás de nomes como Sané, Olise e De Ligt. Harry Kane lidera a lista, comprado por 95 milhões de euros em 2023.

Espanha: ficaria entre as 20 maiores de Barcelona e Real Madrid. No caso dos Culés, o meio-campista brasileiro ficaria em 14º, logo atrás de Robert Lewandowski, enquanto terminaria em 19º nos Blancos, pertinho de Ronaldo Fenômeno.

França: além de Lyon e Olympique de Marselha, já citados, sobrou o PSG. O dinheiro do fundo árabe impulsionou as contratações do clube nos últimos anos, mas Paquetá, ainda assim, ficaria entre as 20 maiores chegadas.

Inglaterra: a liga mais rica do mundo foi a que menos deu chances. Paquetá até emplacaria no top-10 do Tottenham, mas fica distante nos outros gigantes. O pior é o Chelsea, onde os 42 milhões de euros pagos pelo Flamengo representariam a 30ª posição.

VEJA A LISTA COMPLETA

Inglaterra: Liverpool (16º), Tottenham (10º), Arsenal (18º), Manchester United (27º), Chelsea (30º), Manchester City (27º);

Espanha: Barcelona (14º), Real Madrid (19º);

Itália: Inter de Milão (5º), Milan (2º), Juventus (12º);

França: PSG (20º), Lyon (1º), Olympique de Marselha (1º);

Alemanha: Bayern de Munique (10º), Borussia Dortmund (1º);

Portugal: Porto (1º), Benfica (2º).