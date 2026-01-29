LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - A técnica holandesa do Arsenal, Renée Slegers, ficou impressionada com um detalhe sobre Gabi Zanotti, autora do gol do Corinthians contra o Gotham FC. As duas se enfrentam na final do Mundial Feminino de Clubes, no domingo.

Na coletiva após a classificação do clube inglês para a decisão, um repórter perguntou: "Você jogou com alguma jogadora do Corinthians no passado? Não sei se você sabe, mas a jogadora que fez o gol tem 40 anos."

Slegers respondeu: "Wow", fazendo uma careta. "Não sei se joguei, mas isso é impressionante". A holandesa jogou como meio-campista por times na Suécia e na Holanda, e fez parte da seleção holandesa até sofrer uma lesão séria no joelho em 2016, o que a obrigou a se aposentar em 2018, quando tinha 29 anos. Em seguida, começou a atuar como treinadora.

PAIXÃO PELO FUTEBOL

Ao ser questionada se o time do Arsenal e seus torcedores ingleses teriam a mesma paixão das brasileiras na busca pelo título do Mundial de Clubes, Slegers respondeu que essa vontade de ganhar reflete o desenvolvimento do futebol feminino.

"Fico feliz em ouvir que há tanta paixão no Brasil. Acho que isso diz tudo sobre o quanto o futebol feminino tem crescido no mundo. Estamos muito orgulhosas de poder representar a Inglaterra e a Europa nessa competição. Somos muito apaixonadas por ela também. Sei que os fãs sentem o mesmo. E os fãs estarão engajados e ativos nas arquibancadas. Aguardo ansiosamente a ocasião."

Ela ainda avaliou o jogo do Corinthians: "Estou impressionada pela vitória desta quinta-feira (29) cedo, como elas lidaram com os diferentes momentos do jogo, com o gol no fim e como administraram a partida até o fim. É um time disciplinado, com paixão e desejo. Elas representam o que o país quer. Isso pode ser visto na maneira como se apresentam no campo. Fazem uma pressão muito grande. Vou rever o jogo, estudar o Corinthians e montar um plano."