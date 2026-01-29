(UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo é um time de tamanho indiscutível no futebol, sendo o único brasileiro com quatro títulos da Libertadores, além de ser nove vezes campeão brasileiro e ter cinco taças da Copa do Brasil. Porém, o clube não limita a sua grandeza ao campo e também busca ser hegemônico nas quadras.

A eliminação para o Minas na última terça (27) na Copa Super 8 acabou com as chances, por enquanto, do inédito penta do torneio, mas a equipe rubro-negra irá manter o recorde de troféus da competição. Entre os concorrentes ao título, o Pinheiros ainda não ganhou a copa, o Minas busca o bi, e o Franca pode chegar a três.

Já em relação ao NBB, os cariocas mantém o domínio e seguem na busca pelo octa. O Flamengo é o recordista com sete títulos, sendo o único clube a ter vencido em três décadas diferentes. Atualmente, o Flamengo é o líder da fase de classificação, o que lhe dá vantagem para decidir em casa nos play-offs.

Mesmo na BCLA (Champions League das Américas), o clube é o maior campeão junto com o argentino Quimsa com dois títulos e está na competição, na luta pelo terceiro título e se isolar como o time com mais taças do torneio.