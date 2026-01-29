(UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do São Paulo sobre o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro, marcou uma mudança no discurso público do técnico Hernán Crespo após dias de ruídos internos no clube. Vitória para Rafinha, o ex-lateral que chegou na semana ao clube para ser o elo entre atletas e diretoria.

RESULTADO POSITIVO

O São Paulo bateu o Rubro-Negro, no Morumbis, por 2 a 1. Luciano e Danielzinho marcaram os tentos da vitória.

O triunfo se dá em meio a um bate-cabeça nos discursos de treinador e diretoria sobre os objetivos do São Paulo em 2026. Na coletiva pós-jogo, Crespo admitiu erro quando disse que o São Paulo brigaria contra o rebaixamento e ressaltou: tem DNA de vencedor.

Quando a gente fala de São Paulo, fala de coração. Minha ideia é proteger o grupo, proteger o clube. Cuidar. Tentar manter os pés no chão para construirmos com calma, abaixando as expectativas. Mas sou vencedor, como o São Paulo. Tenho sangue, tenho DNA de vencedor. Como jogador e como treinador. Talvez errei na comunicação, mas a ideia era essa Crespo, após vitória sobre o Flamengo

O discurso do treinador argentino se alinha mais ao que a diretoria do São Paulo adotou nos últimos dias. Como o UOL revelou, a fala de Crespo sobre o Tricolor lutar contra a queda à Série B causou um mal-estar com dirigentes nos bastidores. Uma fonte afirmou que o comandante perdeu 'seus escudos', com o retorno de lesionados e a saída do presidente Julio Casares.

A principal 'rebatida' aconteceu na segunda-feira, quando Rafinha, em um programa de TV, afirmou, sem citar Crespo, que o clube não podia adotar um "discurso de fracassado".

Esse discurso de perdedor, de fracassado, de medo, não cabe no São Paulo. Eu conheço o clube muito bem, esse discurso não cabe mais Rafinha, no Seleção SporTV

A atuação e o resultado na estreia ajudaram a sustentar a ideia de que o São Paulo pode mirar objetivos mais altos do que a simples luta por permanência na Série A. Com os três pontos somados na primeira rodada, o Tricolor dorme na 3ª posição da tabela.

No Paulista, porém, a situação é mais embaixo. Literalmente, já que o clube ocupa a antepenúltima posição, apenas uma acima da zona do rebaixamento. O próximo compromisso será no sábado, contra o Santos.