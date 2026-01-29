SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras busca no mercado da bola um zagueiro que chegue com status de titular absoluto, e o empate contra o Atlético-MG na estreia do Brasileiro deixou claro que a diretoria alviverde precisa reforçar o setor com urgência.

A equipe comanda por Abel Ferreira não fez um jogo ruim na estreia do Brasileirão, mas mostrou uma fragilidade defensiva muito grande ?o que já tinha acontecido na vitória por 3 a 1 contra o São Paulo, no último sábado (24).

No lance do primeiro gol do Atlético-MG, Murilo furou a bola ao tentar afastar e na sequência do lance o Galo fez o primeiro gol. Já na segunda etapa, Khellven marcou um gol contra em um lance em que estava completamente sozinho.

É o primeiro jogo do ano, na minha opinião fomos mais perigosos. A verdade é que o adversário tem mérito, organizado, com muitos bons jogadores. Foram felizes nas formas como fizeram os golos, erros não forçados da nossa parte, que cedemos os dois gols, e temos que evitar. Abel Ferreira.

A direção palmeirense trabalha para trazer mais um zagueiro para o elenco ainda nesta janela, mas adota cautela para não errar na contratação ?Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit, é o principal alvo. Abel tem à disposição no sistema defensivo Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. Micael foi para o Inter Miami.

Para a lateral direita, Giay é o substituto imediato para Khellven. O argentino de 22 anos teve um bom momento no ano passado, mas perdeu a posição com a chegada do concorrente. Abel vê Khellven como alguém que dá mais qualidade no apoio ao ataque, e Giay se destaca mais pelas características defensivas.

Carlos Miguel, que virou titular absoluto sem muita discussão, também passou desconfiança. A bola do primeiro gol do Atlético-MG foi em cima do goleiro palmeirense, mas ele aceitou (lance bem parecido com o gol de Bobadilla no Choque-Rei). No segundo tempo, Cuello saiu cara a cara com Carlos Miguel e teve facilidade para marcar por baixo das pernas do goleiro ?a sorte do Palmeiras é que o gol foi anulado por um impedimento milimétrico após análise do árbitro de vídeo.

A direção palmeirense liberou Weverton sem custos para o Grêmio apostando todas as fichas em Carlos Miguel. Marcelo Lomba é o reserva imediato, mas não tem o mesmo tamanho de Weverton no clube, e Aranha, do sub-20, foi promovido para a terceira opção.

Quatro gols do Novorizontino e três gols (dois que valeram) com falhas defensivas graves na estreia do Brasileirão precisam acender um alerta para um time que quer brigar pelo título de um campeonato que não perdoa erros sucessivos. Alicia Klein, colunista do UOL.

O Alviverde volta a campo no próximo domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelo Paulista. Abel Ferreira deve escalar um time bem alternativo, já que no próximo meio de semana tem um compromisso contra o Vitória, pelo Brasileiro.