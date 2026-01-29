(UOL/FOLHAPRESS) - Três anos depois de vencer o primeiro set mas sair derrotada da final do Australian Open, Elena Rybakina está de volta à decisão em Melbourne. A cazaque de 26 anos, atual #5 do mundo, carimbou sua vaga com uma bela vitória sobre a americana Jessica Pegula (#6) por 6/3 e 7/6(7) nesta quinta-feira.

A final será uma reedição da partida que decidiu o título de 2023. Rybakina vai reencontrar a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, que avançou mais cedo ao superar a ucraniana Elina Svitolina por 6/2 e 6/2. As duas já duelaram 14 vezes no circuito mundial, e Sabalenka leva vantagem, com oito vitórias. Rybakina, porém, venceu o último encontro, na decisão do WTA Finals do ano passado.

O momento da tenista cazaque é excelente. Rybakina foi quem mais venceu jogos (37) no circuito feminino desde Wimbledon do ano passado e soma 19 vitórias em suas últimas 20 partidas. No período, foi campeã do WTA de Ningbo e do WTA Finals. Em 2026, seu único revés foi diante da tcheca Karolina Muchova, nas quartas de final do WTA 500 de Brisbane, algumas semanas antes do início do Australian Open.

COMO ACONTECEU

Rybakina venceu os seis primeiros pontos da partida e, com três erros não forçados de Pegula no segundo game, abriu rapidamente 3/0 no placar. As falhas custaram caro para a americana. Em vantagem, a cazaque jogou leve, agressiva, ditando a maioria dos pontos. Pegula ainda salvou dois break points no sexto game, mas não conseguiu ter chances de quebra. Assim, Rybakina manteve a liderança até fazer 6/3.

O segundo set começou com Rybakina quebrando Pegula mais uma vez. A americana esboçou uma reação quando devolveu a quebra no quarto game, mas ficou só nisso. A cazaque foi ao ataque mais uma vez, converteu novo break point no quinto game. Pouco depois, Elena já liderava por 4/2. Sacando melhor do que no primeiro set, Rybakina seguiu na frente e voltou a pressionar Pegula no nono game. Com o placar em "iguais", a americana errou uma esquerda e cedeu um match point, mas se salvou forçando um erro da cazaque. Rybakina ainda perdeu outras duas chances de fechar o jogo ao cometer erros não forçados.

Com 5/4 no placar, Rybakina só precisava confirmar o serviço para ir à final, mas Pegula foi ao ataque, disparou duas paralelas e colocou pressão sobre a cazaque (0/30). Elena, então, errou duas direitas e perdeu o serviço, deixando o placar em 5/5. Com Pegula no serviço, Rybakina respondeu rápido, indo ao ataque com precisão e quebrando a oponente mais uma vez e conquistando uma nova chance de sacar para o jogo. Novamente, a direita deixou a cazaque na mão, e Pegula conseguiu uma nova quebra para forçar um tie-break.

O game de desempate começou nervoso, com erros não forçados de ambas tenistas. Rybakina liderava por 4/2 na virada lado, mas Pegula se recuperou e abriu 5/4 quando Rybakina errou uma devolução. A cazaque deixou tudo igual (5/5) com um ótimo saque, mas a americana subiu à rede com eficiência para fazer 6/5 e sacar com um set point a seu favor. Rybakina deu o troco e se salvou com uma direita vencedora. Outra boa direita salvou um segundo set point de Pegula, e um ace deu a Rybakina seu quarto match point. Desta vez, Pegula não conseguiu se salvar. Uma devolução vencedora de esquerda definiu a vitória da número 5 do mundo.