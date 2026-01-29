SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo reclamou de um possível pênalti de Alan Franco em Arrascaeta, nesta quarta-feira (28), em derrota para o São Paulo pela primeira rodada do Brasileiro. O lance gerou divergência entre os ex-árbitros.

O QUE ELES FALARAM

"Eu entendo que esse seria lance de participação do VAR. Em campo é difícil perceber a ação do defensor do São Paulo [Alan Franco]. Minha primeira avaliação foi de lance normal pela ação com o braço, tem um toque que não causa impacto com esse braço dele. Só depois, no finalzinho da transmissão, que veio esse último ângulo. [...] Tem esse toque embaixo. A regra fala em imprudência, não fala de intenção. Para mim, foi uma falta imprudente e por esse ângulo eu considero pênalti. O VAR analisando esse ângulo deveria ter recomendado a revisão", disse PC de Oliveira, no Troca de Passes, programa do SporTV.

"Até há um possível toque, bem fraquinho, mas, para mim, isso não é pênalti. Arrascaeta conclui a jogada para fora do gol. O Flamengo reclamou, o árbitro não marcou e o VAR não interveio. Para mim, decisão correta da arbitragem", afirmou Carlos Eugênio Simon à ESPN.

"O árbitro tem que julgar se o toque é suficiente ou não para derrubar o jogador, para desequilibrar o jogador, e aí você vai ter argumentos tanto para marcar a penalidade como não marcar. Para mim, o toque não é suficiente para desequilibrar o jogador. Eu não marcaria a penalidade. Não vejo um toque suficiente para derrubar. Só acho que é o tipo de determinação subjetiva, que acertando o árbitro ou não, você não vai poder crucificar a decisão do árbitro, porque ele tem argumentos, em função dessa determinação [da Comissão de Arbitragem] para marcar ou não", afirma Alfredo Loebeling, ao UOL.

"Não vi intensidade para ser marcado pênalti. Pelo que vi, o jogador do Flamengo [Arrascaeta] cai depois de chutar a bola. Se houve algum toque no atleta do Flamengo, não consegui ver nos diversos ângulos mostrados", disse Ulisses Tavares, ao UOL.

ÁUDIO DO VAR

Wilton Pereira Sampaio, árbitro do jogo, afirmou que os jogadores do Flamengo reclamaram de um "calço" no meio-campista: "Falam que ele foi calçado", relatou durante conversa com o VAR, divulgada nesta quinta-feira (29) pela CBF

Wilton, porém, alegou que "para mim, esse contato não foi suficiente". A jogada aconteceu no último lance da partida, onde o uruguaio ficou com o rebote após Rafael defender uma cabeçada de Plata, finalizou para fora e reclamou de falta de Alan Franco.

O VAR concordou com a decisão de campo, alegando que Arrascaeta conseguiu concluir a jogada. Rodrigo D'Alonso Ferreira era o responsável pela cabine.

Pode seguir. Segue decisão de campo. Ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna para trás, bate na perna do jogador do São Paulo e mesmo assim conclui a jogada. Rodrigo D'Alonso Ferreira