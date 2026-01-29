(UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo sinalizou ao São Paulo com uma proposta de 10 milhões de euros (mais de R$ 62,2 mi) por Marcos Antônio, mas não deve abrir negociações.

CONVERSAS EMPERRADAS

Como o UOL revelou, o Tricolor deixou claro ao Rubro-Negro que não negociará a saída do volante nesta janela de transferências. A única opção seria por uma proposta na casa dos 25 milhões de euros (por volta de R$ 155 mi).

Rui Costa e José Boto, executivos de futebol de São Paulo e Flamengo, nesta ordem, se encontraram em um hotel na tarde desta quarta-feira (29), horas antes da vitória dos paulistas sobre os cariocas, no Morumbis, e trataram sobre o atleta.

No encontro, Boto chegou a sinalizar que o Flamengo poderia oferecer 10 milhões de euros por Marcos Antônio, mas não encontrou muita margem para negociação. Ao UOL, fontes na Gávea revelaram que o clube poderia chegar até os 15 milhões de euros (aproximadamente, R$ 93,4 mi).

A palavra no Rio de Janeiro, ainda, é que o clube não deve avançar com propostas se o Tricolor não mostrar certa flexibilidade por tratativas. Nos atuais moldes, as partes não devem avançar por um negócio.