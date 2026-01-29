SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, se manifestou nas redes sociais após sete torcedores do PAOK morrerem em um acidente entre uma van e um caminhão. O comandante trabalhou no time grego entre 2019 e 2020.

"A minha solidariedade às famílias, amigos e a toda a nação do PAOK neste momento de dor tão profunda", disse Abel.

Uma van com os fãs seguia da Grécia para a França, palco do jogo da equipe contra o Lyon ?o duelo ocorre nesta sexta-feira (30), pela Liga Europa.

O veículo perdeu o controle após uma ultrapassagem e bateu em um caminhão que vinha no sentido contrário. O acidente ocorreu em uma estrada no condado de Timis, no norte da Romênia.

Dos dez ocupantes da van, sete morreram na hora ?outras três pessoas estão feridas e foram encaminhadas a um hospital local.

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, se manifestou diante da tragédia. Ele disse que as autoridades gregas estão atuando em parceria com os romenos para "oferecer toda a assistência possível".

O PAOK também emitiu uma nota. O clube prestou uma homenagem aos torcedores e afirmou que está apoiando os feridos.