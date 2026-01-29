SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá chegou nesta quinta-feira (29) ao Rio de Janeiro e chorou ao comentar sua volta ao Flamengo. O jogador, que estava no West Ham, fará exames médicos e assinará por cinco anos com o Rubro-Negro.

"Eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Meu coração é Rubro-Negro", disse Paquetá à FlaTV.

*

O QUE MAIS PAQUETÁ FALOU

Volta ao Flamengo

"Felicidade enorme por estar volta. Sonhei muito com esse momento, voltar para casa. Agora tudo que eu quero é poder desfrutar dessa alegria de poder finalmente estar em casa, ser feliz, dar alegria para a Nação e dar o meu melhor".

Ansioso pela reestreia

"Quero poder estar jogando logo. [...] Eu sou muito ansioso, quero muito poder jogar logo, estar com essa camisa de novo e ser feliz".

Investigação na Inglaterra

"Eu precisava disso [voltar ao Flamengo]. Foram dois anos e meio longos, suportamos muita coisa e eu sempre vi o apoio de quem tava no meio lado. Eu queria ficar [na Inglaterra], me resolver. Depois que tudo tava resolvido, falei que queria voltar para casa e nada tirava isso da minha cabeça. Não tinha outra coisa na minha cabeça, era voltar ou voltar".