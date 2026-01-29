SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador português dos primeiros 25 anos deste século em premiação do jornal A Bola ?um dos principais jornais esportivos de Portugal. O técnico do Palmeiras superou nomes como José Mourinho e Jorge Jesus.

O QUE ACONTECEU

Abel Ferreira superou Jorge Jesus, que venceu cinco títulos no Flamengo, José Mourinho, que ganhou duas Liga dos Campeões neste período, e Fernando Santos, que levou Portugual ao título da Eurocopa de 2016.

Abel desembarcou no Palmeiras em outubro de 2020 e desde então conquistou 10 títulos pelo Alviverde: Libertadores (2020 e 2021), Brasileiro (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Supercopa do Brasil (2023), Recopa Sul-Americana (2022), Paulista (2022, 2023 e 2024).

Quem participou da votação foram jornalistas e leitores do A Bola. O jornal completa 81 anos em 2026.

VEJA O TOP 10

1 - Abel Ferreira

2 - André Villas-Boas

3 - Fernando Santos

4 - Jorge Jesus

5 - José Mourinho

6 - Leonardo Jardim

7 - Marco Silva

8 - Paulo Fonseca

9 - Rúben Amorim

10 - Sérgio Conceição