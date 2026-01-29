LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - A meia espanhola Mariona Caldentey, do Arsenal, elogiou o Corinthians. Os dois times decidem o Mundial Feminino de Clubes no próximo domingo, às 15h, em Londres.

"É desconfortável jogar contra elas pois são bem agressivas e muito talentosas com a bola. Joguei com a Andressa Alves no Barcelona. Estou ansiosa para vê-la. Espero que ela tenha uma ótima temporada, menos no domingo", afirmou a espanhola, que passou uma década no Barcelona e jogou por três temporadas com a atacante Andressa Alves.

Alessia Russo, estrela do Arsenal que marcou dois gols na goleada por 6 a 0 sobre o ASFAR, do Marrocos, disse que o estilo de jogo das Brabas ainda é uma incógnita.

"Estamos ansiosas para ver um outro estilo de futebol. Elas têm grandes jogadoras e são uma ameaça. Conheço algumas das jogadoras da seleção. Vamos estudá-las nos próximos dias e estar prontas para jogar?.

A mídia estrangeira dava Arsenal e Gotham FC como favoritos ao título. O time americano foi eliminado pelo Corinthians. Chloe Kelly, do Arsenal, ressaltou que o fator casa pode pesar para o lado inglês.

"Não existe isso de favoritos. É futebol. Sabemos que o próximo jogo vai ser duro. Sabemos que [o Corinthians] é um time muito físico, e elas fizeram uma grande apresentação nesta quinta-feira (29)", disse. ?Estou feliz que vamos estar no Emirates, em frente à nossa torcida. Acho que vai ser uma vantagem para nós".

Só de chegar à final, os times já garantiram pelo menos a premiação de US$ 1 milhão (quase R$ 5,2 milhões). A equipe vencedora leva para casa US$ 2,3 milhões (quase R$ 12 milhões), além do título inédito de campeã do primeiro Mundial de Clubes Feminino da história.