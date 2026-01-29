(UOL/FOLHAPRESS) - A força tarefa composta pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil instaurou mais um inquérito para apurar possível corrupção privada no social do São Paulo. A nova investigação tem como alvo o ex-diretor social do clube Antonio Donizete Gonçalves, o Dedé.

O inquérito foi aberto a partir do recebimento de um áudio e uma denúncia. Procurados, o Ministério Público e a Policia Civil confirmaram a instauração de um novo inquérito policial, a partir do recebimento de um áudio e análise de outras informações, com indicação de possível prática de corrupção privada no esporte e demais crimes patrimoniais, em prejuízo do São Paulo Futebol Clube.

As investigações dessa nova frente seguirão a cargo da mesma força-tarefa que trabalha nos demais casos, o dos camarotes clandestinos e os possíveis desvios de dinheiro e depósitos ao ex-presidente Julio Casares.

A reportagem entrou em contato com Antonio Donizete Gonçalves, e será atualizada assim que receber uma resposta.