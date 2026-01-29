SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo lamentou a saída de Lucas Paquetá, que desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29) para assinar com o Flamengo por cinco anos.

"Lucas deixou claro que queria voltar para casa. É um jogador e uma pessoa especial [...] Não se pode substituir o Lucas, porque ele é único. Ele é o número 10 por suas habilidades especiais. Você não encontrará muitos jogadores como Lucas no mercado. Temos que seguir com o que temos", disse o técnico.

O comandante, porém, destacou que a transferência do meio-campista poderia ter acontecido em outro momento. O West Ham briga contra o rebaixamento no Campeonato Inglês e ocupa a 18ª colocação, com 20 pontos, cinco a menos que o Nottingham Forest, primeiro fora do Z-3.

"Com relação ao clube, não foi a melhor forma, acho que tudo poderia ser diferente, mas as circunstâncias são o que são, ele [Paquetá] queria ir para o Brasil. [...] Se fosse em outra parte da temporada, se nós não estivéssemos na situação que estamos."

O time inglês receberá 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) do Flamengo pela negociação. Paquetá se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

O jogador se emocionou ao comentar o retorno ao Rubro-Negro: "Eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Meu coração é Rubro-Negro", disse à FlaTV.