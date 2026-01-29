RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio decidiu suspender as vendas de jogadores no Botafogo, até John Textor mostrar a "caixa-preta" da SAF.

A decisão desta quinta-feira (29) foi tomada pelo desembargador Marcelo Almeida de Moraes Marinho, em um processo que envolve a Eagle.

A suspensão das vendas de jogadores se dá porque a Justiça determinou que Textor mostre nos autos, dentro de um prazo de 48 horas, se "praticou ou pretende praticar" venda de ativos (jogadores), distribuição de dividendos, despesa extraordinária ou qualquer ato com reflexos econômicos no Botafogo.

Se não abrir o jogo, como determinado no caso, Textor pode ter atos anulados.

A suspensão da venda de jogadores foi definida pelo desembargador "considerando notícias da mídia, quanto a negociação açodada de atletas".

A reportagem apurou que no Botafogo há indícios de que Textor pretendia vender dois jogadores importantes por valores considerados baixos no mercado para clubes europeus.

O Botafogo atualmente vive uma crise financeira profunda, a ponto de não ter dinheiro para pagar dívidas. A mais relevante no momento é com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra do meia Thiago Almada.

A falta de pagamento fez com que o Botafogo recebesse a punição da Fifa: um transfer ban que o impede de registrar novos jogadores.