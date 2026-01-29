SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (29) a contratação do atacante Kaio César, 21, que estava no Al-Hilal. O jogador chega por empréstimo até o fim do ano.

O contrato prevê a compra em definitivo do jogador por um valor fixado. O Corinthians não divulgou a quantia. Neste momento, o clube arcará apenas com o salário do atacante.

Kaio César já treina com a equipe e pode estrear na Supercopa do Brasil, domingo, contra o Flamengo. O jogo será às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O atacante teve uma passagem discreta pelo Al-Hilal, com quatro gols e seis assistências em 32 jogos. Antes de defender os sauditas, o jovem atleta passou por Vitória de Guimarães, de Portugal, e Coritiba.

Esta é a quarta contratação do Corinthians na temporada. O Alvinegro também trouxe o zagueiro Gabriel Paulista, o lateral-direito Pedro Milans e o meio-campista Matheus Pereira.