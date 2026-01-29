RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Lucas Paquetá vai vestir a camisa 20 no retorno ao Flamengo. O número é uma homenagem a Vinicius Júnior, de quem foi companheiro no Rubro-Negro.
O clube da Gávea divulgou o número que Paquetá vai usar através das redes sociais. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta manhã (29).
O número 20 foi utilizado por Vini Jr quando chegou ao elenco profissional. A relação deles é quase que de irmãos. A informação sobre a homenagem foi publicada, inicialmente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.
Paquetá e Vini Jr. deixaram o Flamengo no mesmo ano e por cifras milionárias. Vini Jr. se despediu do clube da Gávea rumo ao Real Madrid, da Espanha, enquanto Paquetá foi para o Milan, meses depois.
Paquetá vestiu as camisas 39, 29 e 11 na primeira passagem pelo Rubro-Negro. Ele foi promovido em 2016 e deixou o Rubro-Negro em 2018.