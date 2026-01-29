SÃO PAULO, sO técnico Mano Menezes topou assumir o comando da seleção do Peru. O gaúcho de 63 anos, que deixou o Grêmio ao fim da temporada 2025, acertou um compromisso de quatro temporadas com a federação de futebol do país.

O intuito é construir um trabalho que leve a equipe à Copa do Mundo de 2030, que terá suas sedes divididas entre Espanha, Portugal e Marrocos. Ela ficou em nono lugar na América do Sul nas Eliminatórias para o Mundial de 2026 e não se classificou.

Mano substitui o argentino-peruano Óscar Ibáñez, um dos três treinadores do Peru em uma péssima campanha nas Eliminatórias. Antes deles, haviam dirigido o time o peruano Juan Reynoso e o uruguaio Jorge Fossati.

Será o segundo trabalho de Menezes à frente de uma seleção nacional. Após bons resultados no Corinthians, ele foi convidado para comandar o Brasil em 2010, mas acabou demitido em 2012 e não chegou à Copa do Mundo de 2014.