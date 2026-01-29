(UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro comprometeu, em apenas um mês, cerca de 62% de todo o orçamento previsto para 2025 com contratações e renovações importantes.

A chegada de Gerson, somada às renovações de jogadores considerados 'pilares' do atual elenco, acelerou de forma significativa o ritmo de gastos do clube logo no início da temporada.

Levantamento feito pela reportagem mostra que o Cruzeiro já investiu aproximadamente R$ 250 milhões na janela de janeiro. O valor corresponde a quase dois terços dos cerca de R$ 400 milhões gastos em todo o ano de 2025.

A estratégia adotada foi concentrar grande parte dos investimentos no início do calendário. Paralelamente, a folha salarial do clube também cresceu de forma expressiva. O orçamento anual destinado a salários em 2026 é de R$ 300 milhões, frente aos R$ 240 milhões do ano passado ? um aumento de cerca de 25%.

Na prática, isso significa uma folha mensal de aproximadamente R$ 25 milhões, contra cerca de R$ 21 milhões em 2024.

Segundo apuração da reportagem, esse patamar já está sendo atingido atualmente. A folha salarial do Cruzeiro gira nesta quinta-feira (29) em torno dos R$ 25 milhões mensais, o que indica que o clube opera, neste momento, exatamente no limite do orçamento previsto para o ano inteiro.

REFORÇOS

A janela de janeiro tem sido muito movimentada na Toca da Raposa, com as renovações de Kaio Jorge e Matheus Pereira, além, claro, da contratação de Gerson, por um valor recorde de até 30 milhões de euros.

Internamente, as renovações são tratadas quase como reforços. A avaliação é de que manter jogadores como Jorge e Pereira, cobiçados no mercado, equivale a contratações de peso.

O cenário financeiro ajuda a sustentar o discurso adotado pela diretoria após o anúncio de Gerson: o elenco está fechado.

A opção por gastar pesado logo no início do ano indica uma estratégia agressiva de montagem do elenco, com o risco calculado de operar no limite financeiro desde os primeiros meses da temporada. O trabalho vem sendo liderado por Bruno Spindel, que assumiu o posto de homem-forte no futebol do clube no fim do ano passado.