(UOL/FOLHAPRESS) - Sophia Medina conseguiu uma classificação importante no fim da bateria e avançou ao Round de 32 da etapa de Pipeline do Challenger Series, nesta quinta-feira, mantendo vivas as chances de classificação ao Circuito Mundial de Surfe (CT).

O QUE ACONTECEU

A brasileira competiu na sétima bateria do Round de 48, em um mar ainda difícil no início do dia no Havaí, com poucas ondas oferecendo tubos ? principal critério valorizado pelos juízes nesta etapa.

Durante boa parte da disputa, Sophia ocupou as últimas posições. Faltando pouco menos de dez minutos para o fim, decidiu se arriscar em duas ondas de manobra, uma para a direita e outra para a esquerda, ambas sem tubo, mas executadas com precisão.

As notas 4,80 e 2,47 a colocaram provisoriamente em terceiro lugar.

JAPONESA ERRA

A classificação se confirmou após um erro de prioridade da japonesa Mirai Ikeda. Na vice-liderança da bateria e com menos de cinco minutos restantes, Ikeda remou na onda de Anon Matsuoka e acabou perdendo uma de suas notas, permitindo que Sophia a ultrapassasse.

Sophia avançou com 7,27 pontos, atrás apenas de Matsuoka, que liderou com 8,07.

Com o resultado, a brasileira segue viva na disputa por uma vaga entre as sete primeiras do ranking que garantem classificação ao Mundial desta temporada.