SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-volante Magrão, que acumulou passagens por times como Palmeiras, Corinthians e Inter, se envolveu um acidente que acabou com uma pessoa morta no Rio Grande do Sul.

Magrão dirigia pela BR-101, na região de Maquiné, na tarde da última sexta-feira. A cidade litorânea do Rio Grande do Sul fica a cerca de 130 km da capital Porto Alegre.

Ele foi surpreendido com um homem que atravessava a estrada em local proibido e tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente. A vítima era um idoso de 75 anos, segundo a PRF.

O ex-jogador, que não se feriu, parou para prestar socorro e acionou as autoridades. O homem atropelado, no entanto, morreu no local ? o teste de bafômetro do atual comentarista esportivo deu negativo.

Ao UOL, Magrão emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e se solidarizando com a família da vítima. Ele afirmou que está "profundamente abalado" com o acidente.

O QUE MAGRÃO FALOU?

Eu, Márcio Rodrigues, venho por meio deste comunicado informar que, infelizmente, estive envolvido em um acidente na BR-101, na tarde da última sexta-feira, dia 23 de janeiro.

No momento do ocorrido, eu retornava do trabalho e trafegava pela rodovia dentro do limite de velocidade permitido, quando fui surpreendido por um pedestre atravessando a pista em local proibido para a passagem de pedestres. Tentei desviar, mas, infelizmente, não foi possível evitar o acidente.

De forma imediata, estacionei o veículo em local seguro e tomei todas as providências cabíveis: acionei a Polícia Rodoviária Federal e o SAMU, buscando o pronto atendimento à vítima. Permaneci no local até a conclusão da ocorrência, realizei o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool, e prestei depoimento às autoridades competentes.

Estou profundamente abalado com tudo o que aconteceu. Têm sido dias muito difíceis, nos quais tenho me apoiado na minha família. A dor de estar envolvido em um acidente dessa natureza é imensa.

Tenho plena consciência de que o sofrimento que enfrento não se compara, em nenhuma medida, à dor da família da vítima. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos e conceda força a todos neste momento tão difícil.