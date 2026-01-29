SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sensação na última edição do Brasileirão, o Mirassol virou sobre o Vasco no José Maria de Campos Maia, venceu os cariocas por 2 a 1 e iniciou sua 2ª temporada disputando a elite nacional com o pé direito.

Os visitantes abriram o placar com Coutinho, mas Cuesta (contra) e Eduardo balançaram as redes para os paulistas. O time de Rafael Guanaes, aliás, está invicto atuando em seu estádio desde o dia 23 de fevereiro do ano passado.

O duelo ficou marcado por choque de cabeça no único gol carioca e uma bronca de Fernando Diniz. O técnico do Vasco, insatisfeito com a falta de movimentação do time, esbravejou com os seus comandados durante a parada técnica do 1º tempo.

Os times têm seus próximos compromissos em jogos dos estaduais. O Mirassol tem clássico regional contra o Novorizontino pelo Paulistão no domingo, enquanto o Vasco, um dia depois, encara o Madureira pelo Campeonato Carioca.

COMO FOI O JOGO

O embate começou agitadíssimo e com uma chance para cada lado antes mesmo dos dois minutos. O Vasco foi o primeiro a atacar em uma bobeada de Reinaldo, que errou passe e presenteou Andrés Gómez -Walter não teve muito trabalho para defender. Na sequência, foi a vez de Léo Jardim trabalhar em chute de Alesson.

Coutinho abriu o placar para os cariocas aos 20 minutos em um lance que assustou todo o estádio José Maria de Campos Maia. Pumita Rodríguez interceptou um passe de Reinaldo e disparou para a linha de fundo enquanto Barros e Nuno Moreira trocaram passes. A bola caiu nos pés do uruguaio, que caprichou no cruzamento e viu Coutinho dividir com João Victor e, de cabeça, cravar o 1 a 0. O lance, no entanto, assustou porque os dois caíram estáticos no gramado e, com sangramentos, precisaram de atendimento médico.

O Mirassol contou com uma ajudinha da zaga rival para empatar. Depois de cruzamento de Igor Formiga, Renato Marques subiu mais do que todo mundo e escorou para o meio. O zagueiro Carlos Cuesta, na tentativa de cortar o lance, mandou contra o próprio patrimônio: 1 a 1.

A parada para hidratação serviu para Fernando Diniz dar uma bronca em seus comandados. Irritado com a falta de movimentação do Vasco, o técnico esbravejou com os atletas. Nuno Moreira tentou se defender ao dizer que não havia feito nada e levou a réplica: "Você não fez nada, mesmo. Não fez nada, nada. É para você fazer. É para você jogar. Tem que ganhar esta merda deste jogo", disse.

O sermão até equilibrou a partida até o intervalo, mas o Mirassol virou no início do 2º tempo a partir de um tiro de meta. Piton recebeu de Thiago Mendes ainda dentro da área vascaína e errou o passe, entregando a bola para Eduardo. O meia acionou Alesson e, enquanto o atacante cortava para dentro, se infiltrou pela ponta esquerda. Resultado? O camisa 33 recebeu lindo passe de letra do companheiro e superou Léo Jardim: 2 a 1.

O gol deixou os paulistas ainda mais confortáveis na partida. Sem pressa com a bola nos pés, a equipe de Rafael Guanaes se compactou na hora de defender, usou Walter quando necessário e conseguiu sustentar o placar até o apito final, somando seus três primeiros pontos no Brasileirão.