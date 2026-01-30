SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo superou os problemas fora de campo envolvendo John Textor e goleou o Cruzeiro por 4 a 0 nesta quinta-feira (29), na estreia dos times no Campeonato Brasileiro de 2026, dentro no Nilton Santos. Os cariocas não venciam os mineiros desde 11 de setembro de 2016.

Danilo (duas vezes), Matheus Martins e Artur fizeram os gols da vitória no segundo tempo. Ainda na etapa inicial, Kaio Jorge teve um gol anulado por impedimento por parte dos visitantes.

Com o triunfo, o Botafogo chega aos primeiros 3 pontos no Brasileirão e assume a liderança pelo saldo de gols, enquanto o Cruzeiro começa zerado e chega à terceira derrota seguida depois de também perder o clássico para o Atlético-MG pelo Mineiro.

Os times voltam a campo no domingo, em jogos válidos pelos estaduais. O Botafogo terá clássico contra o Fluminense, às 20h30 (de Brasília), enquanto o Cruzeiro visita o Betim, às 20h.

PROBLEMAS? SÓ FORA DE CAMPO

Em meio ao quente mercado de transferências, o Botafogo chegou para o duelo desta noite sem poder comprar nem vender nenhum jogador. Com o já conhecido transfer ban devido à dívida pela compra de Thiago Almada, o time carioca foi proibido de realizar vendas após decisão da Justiça do Rio nesta quinta.

A decisão de suspender a venda de atletas do Botafogo foi tomada devido a indícios de que Textor pretendia vender dois jogadores importantes por valores considerados abaixo do mercado para clubes europeus. Para que a decisão seja revertida, o americano dono da SAF deverá mostrar nos autos, dentro de 48 horas, se praticou ou pretende praticar a venda de ativos.

As polêmicas nos bastidores acontecem em meio ao afastamento de Textor do cargo de diretor da Eagle. A pressão no americano começa a ser sentida também dentro do Botafogo, onde ele prometeu um aporte financeiro nesta semana para o pagamento de dívidas que ainda não foi realizado.

Mas os problemas com o dono da SAF não afetaram a equipe que, depois de um 1º tempo pior que o Cruzeiro, deu aula na etapa final e venceu na estreia do Brasileiro. O Botafogo, aliás, não vencia o Cruzeiro desde 11 de setembro de 2016 - desde então, eram 15 jogos entre as equipes, com 6 vitórias da Raposa e 9 empates.

BOTAFOGO

Neto; Mateo Ponte, Barboza e Newton; Vitinho, Allan (Artur), Danilo e Alex Telles (Marçal); Montoro (Nathan Fernandes), Santi Rodríguez (Barrera) e Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Martín Anselmi.

CRUZEIRO

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva (Christian), Gerson (Kaique Kenji) e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Candançan (SP)

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Gols: Danilo (2'/2ºT e 39'/2ºT), Matheus Martins (30'/2ºT) e Artur (45'/2ºT) (BOT)

Cartões amarelos: Allan (BOT); Lucas Silva e Kaique Kenji (CRU)