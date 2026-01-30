LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - "Não sou mais quem eu era/ Sou quem Ele diz que eu sou". Os perfis de jogadores de futebol no Instagram costumam trazer cenas de atuações em campo e conquistas fora dele: carros, roupas, férias luxuosas em família. Nada disso aparece no Instagram de Daniel Alves, a começar pela frase que escreveu em sua bio, em maiúsculas: "Discípulo de Cristo Jesus".

As postagens no perfil de Daniel Alves trazem fotos e vídeos do jogador com camisas de diferentes clubes, mas o que se destaca é a trilha sonora: louvor gospel. Como o transcrito acima, ou este: "Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou". Nas legendas, versículos da Bíblia e mensagens, em geral, escritas em espanhol.

Daniel Alves começou suas postagens com temas religiosos quando retomou a atividade no Instagram em outubro de 2024. Ele não postava nada desde janeiro de 2023, quando foi preso preventivamente acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos que conheceu na boate Sutton, em Barcelona.

Em março de 2024, Alves ganhou o direito de aguardar em liberdade o julgamento de um recurso, mediante de pagamento de fiança de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões na cotação atual). Em março de 2025, sua pena foi revogada quando o Tribunal Superior da Catalunha considerou que, "a partir das provas existentes, não se pode concluir que se tenham superado os padrões da presunção da inocência". O dinheiro foi devolvido.

As mensagens religiosas de Alves permaneceram relativamente discretas até outubro de 2025. Na ocasião, um vídeo do jogador dando um depoimento dentro de uma igreja evangélica da Catalunha viralizou.

O templo se situava em Girona, cidade a cerca de 100 quilômetros de Barcelona, e pertencia à igreja Elim ? uma denominação pentecostal fundada na Irlanda em 1915. No livro Êxodo, do Antigo Testamento, Elim é um oásis onde os judeus, em sua fuga do Egito, conseguem uma pausa na travessia do deserto conduzida por Moisés.

"Nós convidamos Daniel Alves para uma conferência para a juventude na qual recebemos convidados dos Estados Unidos", disse o pastor Sammy Thomas ao jornal catalão Ara. "A congregação o recebeu muito bem. Deus morreu pelos pecadores, Alves se converteu pelo Evangelho, e isso o transformou". A reportagem procurou o pastor Thomas, mas não obteve resposta.

No início do ano, o ex-jogador de clubes de sucesso mundial como Barcelona, Paris Saint Germain, São Paulo e Juventus de Turim apareceu novamente no noticiário ao comprar parte de um time da terceira divisão portuguesa. O clube se chama SC São João de Ver e é da cidade de Santa Maria da Feira, na área metropolitana do Porto, no norte de Portugal.

Segundo nota divulgada pelo clube, Alves adquiriu 50% da Sociedade Anônima Desportiva (SAD) do São João de Ver. Fez um acordo verbal prevendo que totalizaria os 100% no meio deste ano, no final da temporada 2025/2026. Em nota oficial, o clube saudou o jogador brasileiro como "um nome que carrega uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol mundial" e que conta com ele para "transformar potencial em grandeza".

Absolvido pelo Tribunal Superior da Catalunha, Alves ainda aguarda o veredito do Tribunal Supremo da Espanha, a mais alta corte do país. O Ministério Público espanhol recorreu da sentença da instância intermediária, considerando-a "arbitrária" e "errônea". A decisão ainda não saiu. Procurada pela reportagem, a defesa de Daniel Alves não respondeu até o momento da publicação.