SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo quebrou recordes no futebol brasileiro, mas ele não será o único reforço de peso em 2026. O clube carioca planeja mais uma contratação recorde.

PLANEJAMENTO DO FLAMENGO

Os quase R$ 260 milhões investidos tornaram Lucas Paquetá a contratação mais cara da história do Brasil. Ele ultrapassou Gerson, recém-contratado pelo Cruzeiro por R$ 168 milhões, entre valores fixos e bonificações por metas.

A reportagem apurou que a possibilidade do clube carioca desbancar Gerson novamente é bastante real.

A diretoria planeja investimento pesado por um centroavante na próxima janela de transferências. Kaio Jorge e Taty Castellanos estiveram entre os alvos, mas as negociações não avançaram.

A ideia segue sendo a contratação de um centroavante móvel, mas que possa complementar Pedro no ataque. O Flamengo conta com os dois em 2026.

OS REFORÇOS PARA 2026

Além de Paquetá, o Flamengo contratou outras duas peças: o goleiro Andrew e o zagueiro Vitão. Ambas as posições eram consideradas carências no elenco.

A dupla já estreou com a camisa rubro-negra. Vitão competirá pela posição de titular com Léo Pereira, Ortiz e Danilo, enquanto Andrew será uma "sombra" para Rossi, que ficou sem reserva imediato após a saída de Matheus Cunha.

A equipe da Gávea pagou R$ 45 milhões pelas duas contratações. 9,4 milhões correspondem à liberação imediata de Andrew, enquanto o restante ficou na negociação por Vitão. A chegada do zagueiro ainda abateu dívida de cerca de R$ 30 milhões por Thiago Maia.