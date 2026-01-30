(UOL/FOLHAPRESS) - Os primeiros dias de Rafinha como gerente esportivo do São Paulo incluíram reuniões internas, circulação entre departamentos e um discurso ao elenco antes da vitória contra o Flamengo.

NOVA FUNÇÃO

A reportagem ouviu pessoas que conviveram com Rafinha nos últimos dias. A leitura interna é de que a presença do ex-lateral foi rapidamente percebida no dia a dia do clube.

Mesmo fora do Morumbis por quase dois anos, Rafinha manteve contato com jogadores do atual elenco, como Luciano, Alan Franco e Calleri, além de realizar visitas pontuais ao CT nesse período.

Neste início de trabalho como gerente esportivo, ele tem buscado interlocução em diferentes frentes, conversando tanto com a cúpula ?o presidente Harry Massis Júnior e Rui Costa, responsável pelo futebol? quanto com a comissão técnica liderada por Hernán Crespo.

Antes da vitória sobre o Flamengo, Rafinha também falou ao grupo no vestiário, em seu primeiro discurso desde o retorno ao clube.

SEM SINTONIA

A vitória do São Paulo sobre o Flamengo marcou uma inflexão no discurso público de Hernán Crespo após dias de desalinhamento entre treinador e Rafinha sobre os objetivos do clube para a temporada. O técnico recuou da fala em que havia citado risco de rebaixamento e admitiu erro de comunicação, reforçando ter "DNA de vencedor".

A declaração anterior de Crespo havia causado mal-estar nos bastidores, segundo apuração da reportagem, e foi interpretada por dirigentes como um discurso desalinhado com a postura institucional. Nesse contexto, Rafinha afirmou publicamente que o São Paulo não poderia adotar um "discurso de frecassado", em aparição em um programa de TV.

O resultado positivo na estreia ajudou a arrefecer a tensão e sustentou a leitura de que o clube pode mirar objetivos mais altos no Brasileiro, no qual terminou a primeira rodada na 3ª colocação. No Paulistão, porém, o cenário segue delicado, com o São Paulo na antepenúltima posição e pressionado às vésperas do clássico contra o Santos.