(UOL/FOLHAPRESS) - Pinheiros e Minas venceram as semifinais realizadas no meio de semana e irão decidir neste sábado (31), às 17h, a Copa Super 8, valendo uma vaga na BCLA (Champions League das Américas).

Dono da melhor campanha do primeiro turno, a equipe da capital paulista fará a final em casa e busca seu primeiro título. Por outro lado, o Minas, terceiro colocado no primeiro turno, busca repetir o feito de 2024 e levantar a sua segunda taça da competição.

Confira como foi a campanha dos finalistas, desde o 1º turno até a final.

PINHEIROS

O Pinheiros começou a campanha sem ser colocado como um dos favoritos. Em entrevista ao UOL, Gustavinho, treinador da equipe, admitiu que o objetivo da primeira parte do torneio era classificar para a Copa Super 8, porém, o desempenho e os resultados foram melhores do que o esperado.

O primeiro turno da equipe foi muito bom, com apenas duas derrotas, para o Paulistano e o Franca. No confronto contra o Minas, o Pinheiros venceu fora de casa por 81 a 77.

O destaque do time foi Sloan, um dos jogadores mais eficientes do NBB. Ele tem média de 16.2 pontos e 6 assistências por jogo, sendo peça fundamental da equipe. Gustavinho tem quatro conquistas da Copa Super 8 e pode ser um diferencial também nessa disputa.

Já no segundo turno, a equipe paulista caiu para a terceira colocação da classificação e não teve vida fácil no Super 8. Contra o Paulistano e o Franca, o time ficou atrás do placar com vantagens boas para os adversários, porém, a equipe mostrou poder de reação, passando por duas prorrogações contra o rival paulistano, o que pode ser decisivo na final.

MINAS

A equipe mineira chega a final com um pouco mais de descanso. Sua semifinal foi na terça e o time não precisou de duas viradas para chegar a final. No primeiro turno, o time teve alguns jogos decididos nos momentos finais de jogo, sendo vencedor na maioria deles, mas contra o Flamengo, foi o contrário.

Atualmente quarto colocado no NBB, o time tem 90% de aproveitamento fora de casa, mostrando que a decisão ser em São Paulo não deve ser um problema.

O time tem como destaque o norte-americano Erik McCree, que tem média de 12 pontos por jogo e é o jogador mais eficiente da equipe. Além dele, Jordan Williams pode ser um diferencial, tendo feito mais de 20 pontos em cinco jogos.

Na estreia contra o Corinthians, a equipe chegou a estar perdendo, mas foi muito bem no segundo tempo, em que fez 50 pontos e conseguiu a vitória por 87 a 79. Contra o Flamengo, o time foi dominante e só viu o resultado ficar em perigo quando diminuiu o ritmo durante o jogo, conseguindo vencer por 93 a 80, com certa tranquilidade.