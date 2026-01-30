SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - John Textor, dono da SAF do Botafogo, afirmou que usará dinheiro próprio para livrar o clube carioca do transferban.

"Eu disse ao clube associativo que vou fazer um investimento pessoal no valor que precisamos para pagar o Atlanta United para remover o transferban. Eu esperava anunciar isso antes da partida [contra o Cruzeiro]. Acredito que teremos tudo resolvido com o clube associativo, porque preciso da aprovação deles. Estou muito confortável. Eu vou bancar pessoalmente o pagamento ao Atlanta United para encerrar o transferban", disse Textor à BotafogoTV.

O Botafogo está impedido de registrar novos jogadores nas próximas três janelas de transferências, a não ser que pague a quantia devida ao clube norte-americano pela aquisição do meia Thiago Almada, que hoje está no Atlético de Madri.

O clube tem uma dívida de US$ 21 milhões (R$ 115,5 milhões) com o Atlanta United, dos Estados Unidos. O Botafogo foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) no dia 9 deste mês de dezembro. A decisão é que o clube tenha que pagar o valor na íntegra, com correção.

A compra de Almada pelo Botafogo tinha um fluxo de pagamentos específico. Eles deveriam ser feitos a cada três meses, estendendo-se até 30 de setembro de 2026. A maioria das parcelas seria de US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), mas as duas primeiras seriam de US$ 3 milhões (R$ 16,7 milhões). A primeira parcela deveria ter sido paga cinco dias úteis após o certificado de transferência internacional do jogador chegar ao Brasil, em julho de 2024.

O QUE MAIS TEXTOR FALOU

Possíveis saídas de Danilo e Montoro: "A ideia de que nós deixaríamos esses jogadores saírem nesta janela é absolutamente falsa. Não assinarei uma venda que libere os jogadores nesse momento, e isso vale para todos os nossos jogadores fundamentais. Nós vamos segurar todo mundo nessa janela. Temos uma proposta que o clube quer comprar esses jogadores agora e emprestá-los ao Botafogo".

Proibição de venda de jogadores: "O juiz está basicamente pedindo que eu vá até ele e esclareça os assuntos, sobre o que eu fiz, o que estamos planejando e estou muito feliz em fazer isso. [...] Eu pretendo ir ao juiz imediatamente, contar o que estamos fazendo. É importante nós voltarmos a negociação normal de jogadores. Temos que trazer alguns jogadores, vender outros, essa é a natureza do negócio. Não acredito que este tribunal queira atrapalhar isso. Só querem que eu mostre que estamos cumprindo nosso dever com as informações entre nós e o clube associativo".