SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa sorteou, nesta sexta-feira (30), os duelos dos playoffs da Liga dos Campeões.

VEJA OS CONFRONTOS

Benfica x Real Madrid

Bodo Glimt x Inter de Milão

Monaco x PSG

Qarabag x Newcastle

Galarasaray x Juventus

Club Brugge x Atlético de Madri

Borussia Dortmund x Atalanta

Olympiacos x Bayer Leverkusen

O QUE ACONTECEU

O Real Madrid reencontra o Benfica após a derrota dramática na última rodada. Com direito a gol do goleiro Trubin no último lance, o time merengue perdeu por 4 a 2 e ficou sem a vaga direta nas oitavas. Do outro lado, o tento de Trubin colocou os portugueses no playoff.

O sorteio também garantiu um clássico, entre PSG e Monaco. O time de Luis Enrique é o atual campeão do torneio europeu.

Os duelos serão de ida e volta e acontecerão em fevereiro. Os jogos de ida ocorrem nos dias 17 e 18, e os da volta, em 24 e 25.

Os times com melhor colocação na Fase de Liga serão mandantes no jogo de volta: Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atl. de Madri, Atalanta e Bayer Leverkusen.

Os oito clubes vencedores avançam às oitavas de final. Os confrontos também serão definidos por sorteio, marcado para o dia 27 de fevereiro.

A final da Champions acontece no dia 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

QUEM JÁ ESTÁ NAS OITAVAS DE FINAL

Arsenal

Bayern de Munique

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City