(UOL/FOLHAPRESS) - Aos 38 anos, Novak Djokovic está de volta a uma final de slam. O sérvio quebrou a sequência de derrotas para Jannik Sinner nesta sexta-feira, em um jogão de cinco sets, e triunfou de virada por 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4, em 4h09min. O resultado coloca Nole na decisão do Australian Open e o deixa a uma vitória do 25º título de simples em um slam. Para isto, porém, terá de superar o atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, no domingo.

Djokovic não derrotava Sinner desde o ATP Finals de 2023. Desde então, foi superado pelo italiano cinco vezes, inclusive nas semifinais do Australian Open de 2024 e de Roland Garros e Wimbledon no ano passado. O retrospecto dos confrontos diretos agora registra 6 a 5 para Sinner.

MAIS VELHO FINALISTA

Aos 38 anos e 255 dias de vida, Djokovic passa a ser o mais velho finalista do Australian Open na Era Aberta (a partir de 1968). A marca anterior pertencia ao australiano Ken Rosewall, que tinha 37 anos e 62 dias quando jogou pelo título em 1972 (idades no último dia do torneio).

Será a 11ª aparição de Djokovic em uma final de Australian Open, e o sérvio venceu todas as dez que disputou até agora. Contando todos os slams, será sua 38ª final - recorde absoluto na história do tênis nas chaves de simples.

COMO ACONTECEU

Sinner tomou a dianteira logo cedo, quebrando o saque de Djokovic no segundo game e abrindo 3/0 pouco depois. O sérvio ainda salvou um break point no quarto game, mas fez pouco nos games de saque do italiano. Sinner só encarou um break point em toda parcial e se salvou, forçando um erro do veterano. Depois disso, Sinner não perdeu mais pontos com seu saque e manteve a vantagem até fazer 6/3.

O segundo set foi um exemplo da capacidade de Djokovic de brilhar sob pressão. Depois de finalmente converter um break point no quarto game, Nole saiu de 0/40 para confirmar seu serviço e abrir 4/1. Dois games depois, o veterano salvou outro break point sacando brilhantemente. Assim, manteve a vantagem até fazer 6/3 e igualar a partida em 1 set a 1.

Djokovic parecia mais desgastado fisicamente, mas se mostrava sólido do fundo de quadra e conquistou um break point no quinto game do terceiro set após uma dupla falta de Sinner. O italiano, entretanto, se salvou com uma curtinha e uma passada na paralela. Na reta final, o desgaste de Djokovic era evidente, e o sérvio não resistiu à pressão. No décimo game, sacando em 4/5, cometeu dois erros não forçados e cedeu três set points (0/40). No segundo deles, errou um lob e viu o italiano fechar o set: 6/4.

Sinner parecia novamente no controle, mas bastou um game abaixo de seu melhor para Djokovic quebrá-lo no começo do quarto set e mudar o cenário. Encaixando mais de 85% de seus primeiros serviços, o veterano não abriu as portas para uma reação do italiano e seguiu à frente até o oitavo game, quando precisou salvar dois break points - e o fez com um par de pontos perfeitos. Dois games depois, voltou a sacar bem, fez 6/4 e forçou o quinto set.

A parcial decisiva começou com um Sinner mostrando ótimo nível do fundo de quadra, mas falhando quando teve dois break points no segundo game. Após uma direita ruim e uma dupla falta, Djokovic cedeu mais dois break points no quarto game, mas salvou-se com duas paralelas espetaculares. Sinner ainda desperdiçou outro break point quando tentou atacar com uma devolução mas errou feio. O veterano, então, teve sua chance no sétimo game, após disparar uma linda direita vencedora na cruzada. Sinner, então, errou uma direita e perdeu o saque.

Com 4/3 no placar, bastava ao sérvio confirmar seu serviço mais duas vezes, mas não seria simples assim. No oitavo game, Sinner foi impecável nos três primeiros pontos e fez Djokovic sacar em 0/40. Pois Nole salvou o primeiro com um ótimo saque, o segundo com um smash e o terceiro graças a um erro de do italiano. Dois pontos depois, o placar mostrava 5/3. Faltava um game de saque, e o veterano foi implacável.