RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Michael e o Flamengo chegaram a um acordo para a rescisão de contrato. Livre no mercado, ele tem negociações avançadas com o Al-Ula, da segunda divisão da Arábia Saudita.

Michael tinha vínculo com o Flamengo até dezembro de 2028. As partes, porém, acordaram o fim do vínculo.

As tratativas iniciais apontavam para uma venda aos árabes, porém, o cenário mudou. Michael e a diretoria rubro-negra chegaram a um denominador comum sobre as luvas que o jogador ainda tinha a receber, e as negociações tiveram novos capítulos.

A transação era vista com bons olhos pelos dois lados. O Flamengo faz mudanças no elenco e Michael, que não vinha sendo utilizado, buscava mais minutos em campo.

O jogador perdeu espaço no Rubro-Negro e disputou 29 partidas em 2025, com dois gols e quatro assistências. No segundo semestre, ele entrou em campo em apenas cinco jogos.

A boa fase de Cebolinha e a chegada de Paquetá, que pode atuar no sistema ofensivo, pesaram para o adeus. Até por isso, o Flamengo não criou obstáculos para o adeus se concretizar.

Esta será a segunda passagem de Michael pela Arábia Saudita. Entre 2021 e 2024 ele defendeu o Al Hilal.

Michael teve também duas passagens pelo Flamengo. Ele vestiu rubro-negro entre 2020 e 2021, e retornou em 2024.