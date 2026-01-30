SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Netflix iniciou na Austrália as gravações de Breakers, nova série de drama com temática de surfe estrelada por Antony Starr, conhecido mundialmente por interpretar Homelander na série The Boys.

Com oito episódios encomendados, a produção é descrita como o maior projeto audiovisual já realizado na região, com previsão de empregar mais de 100 profissionais locais, além de injetar cerca de 19 milhões de dólares australianos (R$ 70 milhões aproximadamente) na economia do estado, segundo anúncio do governo do estado australiano (WA).

ROTEIRO

Na trama, dois melhores amigos dos Estados Unidos viajam para um mochilão pela Austrália e acabam atraídos por uma comunidade de surfistas que, à primeira vista, parece perfeita.

O grupo, no entanto, é liderado por um personagem carismático e misterioso chamado Brando, interpretado por Starr -as informações são do site especializado Deadline.

Detalhes sobre os demais integrantes do elenco ainda não foram divulgados.

OESTE AUSTRALIANO

A escolha pelo oeste australiano (WA) reforça o momento do estado como destino frequente de grandes produções internacionais.

Recentemente, a região foi cenário do filme The Surfer, estrelado por Nicolas Cage, longa de que se passa em uma cidade costeira e envolve conflitos com uma gangue local de surfistas.

Durante as filmagens desse projeto, Cage chegou a se hospedar em uma casa pertencente ao ex-top da elite mundial e ícone do surfe australiano, Taj Burrow, em Yallingup, cidade conhecida por seus picos e forte cultura ligada ao esporte.

Assim como ocorreu em The Surfer, a série Breakers também contará com participação de moradores locais, seja como figurantes, integrantes da equipe ou apoio logístico às gravações.

As filmagens estão previstas para seguir até junho. Após a conclusão, a série será lançada globalmente pela Netflix, ainda sem data oficial de estreia.