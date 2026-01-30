SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic revelou detalhes da conversa que teve com Carlos Alcaraz antes de sua vitória na semifinal do Australian Open contra Jannik Sinner. A informação foi divulgada pelo SPORTBible.

Djokovic contou que Alcaraz pediu desculpas por atrasar o início de sua partida devido à longa semifinal que disputou. O espanhol venceu seu jogo em cinco sets, o que adiou a entrada de Djokovic em quadra.

O sérvio respondeu ao pedido de desculpas de Alcaraz dizendo que precisava dormir. "Eu vi o Carlos depois do jogo e ele me disse: 'Desculpe por atrasar o início da sua partida'. Eu respondi: 'Preciso dormir'", relatou Djokovic em entrevista pós-jogo.

Apesar do atraso, Djokovic superou Jannik Sinner em uma partida de cinco sets e agradeceu o apoio do público australiano. "Algumas lendas ficaram até as 2h, Margaret Court, muito obrigado por estar aqui", disse o tenista.

O tenista sérvio destacou a energia da torcida e a relação especial com o público local. "Não posso agradecer o suficiente às pessoas aqui pelo apoio. Vocês foram incríveis esta noite. Eu amo nossa relação apaixonada, todo ano algo diferente acontece. Hoje talvez tenha sido a melhor noite de apoio que já tive na Austrália", afirmou Djokovic.

Djokovic agora se prepara para enfrentar Alcaraz na final do torneio. "Estou ansioso para vê-lo em alguns dias. Sei que terei que voltar em menos de dois dias e enfrentar o número 1 do mundo. Só espero ter energia suficiente para ficar à altura dele, esse é meu desejo. Depois, que Deus decida o vencedor", declarou.

DJOKOVIC BUSCA RECORDE HISTÓRICO

Se vencer a final, Djokovic chegará ao 25º título de Grand Slam, um feito inédito no tênis. Sua última conquista em torneios deste porte foi no US Open de 2023, e ele não chegava a uma final de Slam desde a derrota para Alcaraz, em Wimbledon, em 2024.