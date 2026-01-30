Invicta na primeira fase, a seleção brasileira masculina de futsal está a duas vitórias de arrematar o 13º título da história na Copa América de Futsal, em Luque (Paraguai). A Amarelinha entra em quadra neste sábado (31) contra o Peru pelas semifinais da competição. O início da partida será às !9h15 (horário de Brasília), na Arena Óscar Harrison, em Luque (Paraguai). Antes, às 16h30, no mesmo estádio, Argentina e Venezuela medirão forças na outra semi.

Além da busca do título, os finalistas da Copa América estarão automaticamente classificados para a segunda edição da Finalíssima, em novembro, contra campeão e vice europeus. O local da disputa ainda não foi definido. Na edição inaugural, em 2022, Portugal conquistou o título com vitória sobre a Espanha.

O Brasil, comandado pelo técnico Marquinhos Xavier, encerrou a fase inicial da Copa América na liderança do Grupo B, com 10 pontos. Já a seleção peruana, adversária na semi, ficou em segundo lugar da chave A com nove pontos, um a menos que a líder Argentina.

A seleção leva vantagem no histórico de confrontos contra os peruanos, com 12 vitórias em 12 jogos. No ano passado, a Amarelinha sobrou em campo com vitória de 5 a 1 sobre os adversários na Liga Sul-Americana. Na Copa América de 2024, o Brasil goleou o Peru por 6 a 0.

Atual campeã e maior vencedora da Copa América, a Amarelinha estreou na edição deste ano com empate contra a Colômbia (2 a 2), mas depois deslanchou com goleada sobre a Bolívia (6 a 0) e vitórias sobre Chile (2 a 0) e Venezuela (2 a 1).

A após o encerramento da 1ª fase



