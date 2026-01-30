RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo conseguiu inscrever Lucas Paquetá a tempo da disputa da Supercopa do Brasil. O reforço mais caro da história do futebol brasileiro pode ser relacionado para o jogo contra o Corinthians, neste domingo.

O clube carioca corria contra o tempo para regularizar a situação de Lucas Paquetá. A troca de documentos entre Flamengo e West Ham quase impediu que ele atuasse na decisão.

O último entrave foi o ofício da transferência internacional. Tanto que, antes de ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele caiu no equivalente da Ferj, a Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro.

O planejamento está traçado. O UOL apurou que Paquetá será apresentado e treinará neste sábado, antes da viagem. Ele tem tudo para estar com a delegação em Brasília.

Lucas Paquetá foi contratado por 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões na cotação atual. Além dele, o Flamengo já anunciou outros dois reforços: o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew.

Após vídeo confirmando o acerto, Paquetá foi anunciado oficialmente pelo Flamengo nesta sexta-feira.