(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos recebeu uma proposta de empréstimo do Ajax, da Holanda, pelo lateral-direito JP Chermont.

O UOL apurou que a cessão seria até o final do ano com uma opção de compra pendurada.

A aquisição em definitivo está fixada em cerca de 4 milhões de euros (quase R$ 25 milhões, na atual cotação).

O Peixe ainda debate a proposta internamente. À reportagem, fontes envolvidas na negociação admitiram otimismo por um acerto.

Os holandeses têm até o dia 3 de fevereiro para finalizar a negociação, já que a janela de transferências do país se encerra no dia 3.

Chermont é o atual segundo reserva na lateral-direita santista, atrás de Igor Vinícius e Mayke.