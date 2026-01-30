SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jason Lowe, fisiculturista que participou duas vezes do Mr Olympia e que já foi campeão mundial, morreu aos 38 anos.

O fato ocorreu na semana passada, de acordo com a esposa do norte-americano. Ela foi a responsável por divulgar a notícia aos fãs do atleta campeão mundial, mas não divulgou a causa da morte.

Lowe participou duas vezes do Mr Olympia, torneio considerado a "Copa do Mundo" do fisiculturismo. Em 2019, atuou na categoria Men's Classic e fechou na 16ª posição. No ano seguinte, participou da categoria 212 e terminou em 11º.

O norte-americano competiu em eventos da modalidade entre 2015 e 2025. De acordo com o NPC (National Physique Committee), sua primeira vitória ocorreu no San Antonio Pro, em 2018.

Ashley, esposa de Lowe, publicou um texto em homenagem ao marido ?os dois eram casados há mais de oito anos.

O fisiculturista tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram e postava sua rotina de treinos. Ele, inclusive, mostrou parte de um exercício de perna um dia antes de morrer.