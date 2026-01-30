(UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Mirassol costuraram um acordo nas últimas horas pela antecipação da chegada do lateral-direito Lucas Ramon, que já tinha um pré-contrato acertado.

A reportagem apurou que o jogador e seus empresários abriram mão de valores a receber, e o lateral chega a custo zero.

Lucas Ramon deve se apresentar ao Tricolor no início da próxima semana, antes do jogo contra o Santos, pelo Brasileirão.

Como o UOL já havia mostrado, as partes entraram em acordo, em dezembro, por um pré-contrato, que passaria a valer a partir de abril ?quanto termina o contrato de Ramon no Maião.

As partes, desde então, negociavam para antecipar a saída de Ramon. Como jogador e staff abriram mão de valores a receber, o caminho ficou aberto para um acerto. O Tricolor arcará apenas com luvas.