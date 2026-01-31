SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elena Rybakina se impôs sobre Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e venceu neste sábado (31) o seu primeiro título do Aberto da Austrália.
A bielorrusa Sabalenka chegou a Melbourne em busca do seu terceiro troféu, mas perdeu a partida de virada, por 2 sets a 1 (parciais 6/4, 4/6 e 6/4), para Rybakina, tenista russa que compete pelo Cazaquistão.
A vitória é uma revanche para Rybakina, derrotada em 2023 por Sabalenka na final do Aberto da Austrália. Com o tíulo, a tenista russa alcança o segundo troféu de Grand Slam da sua carreira -em 2022, venceu em Wimbledon.
"É difícil encontrar palavras agora, mas quero parabenizar Aryna pelos seus resultados incríveis nos últimos anos. Espero que possamos jogar muitas outras finais juntas", afirmou Rybakina depois da partida.
"Quero dizer obrigada a vocês [fãs]. Muito obrigada ao Cazaquistão. Senti muito apoio de lá. É realmente um Slam feliz."
Sabalenka, que perdeu a chance de ser tricampeã no Aberto da Austrália na final do ano passado ao ser derrotada pela norte-americana Madison Keys, voltou a se decepcionar em Melbourne e deixou a quadra neste sábado cobrindo a cabeça com uma toalha branca.
"Estou realmente sem palavras agora", disse. "Quero parabenizá-la pela incrível campanha. Vamos esperar que o próximo ano seja um ano melhor."
A final masculina do Aberto da Austrália, entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, será disputada às 5h30 deste domingo (1).