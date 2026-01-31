SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os primeiros dias de Rafinha ao lado do executivo de futebol Rui Costa no São Paulo têm uma missão: reintegrar Alisson ao clube.

A reportagem apurou que os dias de Alisson no CT da Barra Funda após a saída frustrada para o Corinthians tiveram algumas reuniões e conversas com Rui Costa, homem-forte do departamento, e Rafinha, novo gerente esportivo.

A palavra nos bastidores é de 'passar por cima' da situação com o rival, que queimou a imagem do volante perante torcedores. Antes da vitória sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, torcedores penduraram uma faixa com 'Alisson traíra' em frente ao Morumbis.

As conversas tiveram tom de apoio e reforçaram que o clube ajudará Alisson a se reintegrar ao elenco, em meio a esse turbilhão causado pelo fracasso da operação de empréstimo à Neo Química Arena.

Alisson voltou a treinar com o grupo são-paulino nesta quinta e sexta-feira. Apesar disso, como o UOL revelou, ficou de fora da lista de relacionados para o clássico de hoje, contra o Santos.

O São Paulo joga para se livrar da ameaça do rebaixamento, na 14ª posição da tabela -apenas uma acima do Z2, com quatro pontos. A bola rola às 20h30, no Morumbis.

FRUSTRAÇÃO

O time paulista tinha um acerto costurado com o rival por um empréstimo de um ano, com opção de compra. Ao todo, a operação em definitivo poderia chegar à casa dos R$ 20 milhões, somadas todas as cláusulas.

O Departamento de Finanças do Corinthians brecou a alocação de R$ 1 milhão para o pagamento da parcela à vista de Alisson. Com isso, o clube do Parque São Jorge informou que não conseguiria cumprir o acordo de empréstimo e abandonou o negócio.

A negociação já vinha se arrastando há dias por conta do pagamento. O São Paulo exigiu a inclusão de uma cláusula anticalote, como revelado pelo UOL, para não ter o risco de não receber o valor.

O São Paulo queria que a entrada fosse depositada à vista. Depois, o Corinthians poderia completar com os R$ 500 mil restantes, o que totalizaria em R$ 1,5 milhão. O Corinthians aceitou o modelo, mas não conseguiu cumprir com o combinado.

Alisson era um pedido de Dorival Júnior, com quem trabalhou no São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil em 2023. Ele também não foi relacionado para a vitória sobre o Flamengo, na última quarta-feira, pela 1ª rodada do Brasileirão.